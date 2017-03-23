Пенсійні виплати в Донецькій області цього року знов почали рости…

Отже Пенсійний фонд засвідчив, що Україна у 2016 році заплатила пенсіонерам ОРДЛО 11,5 мільярдів гривень. Це майже втричі менше, ніж у 2015 році, але все рівно є дуже пристойною цифрою. Настільки пристойною, що її можна порівнювати з доходами українського бюджету від підприємств на окупованій території.

Причини падіння виплат в принципі неодноразово озвучувались – це посилення контрольних заходів за тим, аби пенсії отримували саме «внутрішньо переміщені особи». Тобто пенсіонери, які перебрались з невільної до вільної України. Для цього вони мають отримувати спеціальні папірці і регулярно підтверджувати свою присутність в Україні. Але відразу було зрозуміло що ці довідки будуть лише прикриттям для пенсіонерів, які залишаються жити в ОРДЛО, а в Україну їздять лише раз на місяць для зняття грошей в банкоматах «Ощадбанку».

Так званий «пенсійний туризм» виявився розповсюдженим явищем. І після посилення верифікації різко знизилась кількість пенсіонерів, які у 2016 році отримували гроші у вільних частинах Донецької та Луганської областей, а також у прифронтових Харківській та Запорізькій областях . На Донеччині – мінус 183 тисячі (мінус 4,6 млрд грн. у грошовому вимірі), на Луганщині – мінус 39 тисяч (1,3 млрд грн.), на Запоріжжі – мінус 42 тисячі (1,2 млрд грн.), на Харківщині – мінус 76 тисяч (2,3 млрд грн.).

Тобто мінус третина мільйонів пенсіонерів і маємо скорочення видатків Пенсійного фонду лише по цим областям на 8,4 млрд грн.

Це така статистика за 2016 рік. Позитивна з точки зору економії державних коштів, якими і субсидується Пенсійний фонд воюючої країни.

Але є одне але.

Я збудував з даних «Е-дати» графік. Який особисто мені видався таким, що порушує благоліпну картинку. Це порівняння коштів, які Пенсійний фонд України відправляв помісячно в свої управління в Дніпропетровській і Донецькій областях. Зверніть увагу не на абсолютні показники, які коливаються від місяця до місяця, а на різницю між виплатами пенсій у мирній і фронтовій областях.

До лютого 2016 року, коли українська влада клала на верифікацію, в Донецькій області платили більше ніж у Дніпропетровський.

Потім уряд і СБУ закрутили гайки, і у Донецькій області різко знизилась і кількість пенсіонерів, і виплати стали менші від дніпровських.

А потім прийшов 2017 рік і донецькі показники знов почали рости і вже дібрались до дніпровських. Хоча принципових змін не відбулось. Ми Горлівку чи Макіївку не відбивали. І міжнародній спільноті так само твердо заявляємо, що з виплатами ОРДЛОвським пенсіонерам розберемось самі…

Блог від: Юрій Ніколов

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