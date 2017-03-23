Новинський за 6 мільйонів відремонтує водолазне судно «Нетішин»

Військова частина А0456 (Одеса) 20 березня за результатами тендеру замовило ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» ремонтних послуг на 5,99 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 20 липня мають виконати поточний доковий ремонт механічної та корпусної частин судна проекту 535М, а саме водолазного судна U700 «Нетішин». Місцем надання послуг у договорі вказано Оперативне командування «Південь» в Одесі по пров. Штабний, 1.

Нормогодина коштує 26 грн. Загалом на заробітну плату піде 574 тис грн., або майже 10% вартості підряду. На прибуток відведено 668 тис грн., що складає 11% від суми угоди.

Ціна угоди на 0,1% нижча від очікуваної вартості, яка становила 6,00 млн грн.

Херсонська «Smart Maritime Group» належить народному депутату Вадиму Новинському (фракція «Опозиційний блок»), який володіє Херсонським та Чорноморським суднобудівними заводами.

Єдиним конкурентом вищою на 0,03% ціною було миколаївське ТОВ «Южная судоремонтная компания» Сергія Бурковця та Євгена Сімченка. Його називають дочірнім підприємством «Миколаївського тепловозоремонтного заводу», співвласником і директором якого є В’ячеслав Сімченко.

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