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НАБУ перевіряє заступника Омеляна за незадекларовані гроші співмешканки

23 Березня 2017

Національне антикорупційне бюро України веде справу щодо декларації заступника міністра інфраструктури Дмитра Роменського.

Про це стало відомо з ухвали Солом’янського районного суду м. Києва, куди детектив звернувся в рамках кримінального провадження № 52017000000000132 від 10.02.2017 року.

Роменський в декларації зазначив, що проживає сам. Натомість, начальник юридичного управління Держгеонадр Крістіна Браіловська вказала його своїм співмешканцем у своїй декларації. Вона задекларувала майно на суму 140 тис грн та $20 тис.

В НАБУ вважають, що кошти Браіловської мав відобразити в свої декларації і Роменський.

В суді детектив клопотав про доступ до банківських рахунків співмешканців в низці банків і суд це лопотання задовольнив.

Дмитро Роменський на початку 2015 року був керівником юридичного департаменту Мінінфраструктури, через рік став заступником міністра –керівником апарату міністра Володимира Омеляна. В кінці минулого року Роменський брав участь в конкурсі на посаду держсекретаря Мінінфраструктури, але програв відбір Андрію Галущаку. Після цього Кабмін звільнив Роменського з посади, але перед тим він пішов у відпустку.

В інтерв’ю Омелян заявив, що він знову вніс на розгляд уряду кандидатур Роменського на посаду заступника міністра, але розгляд цього питання затягнувся.

Роменський багато років працював у Міністерстві екології та природних ресурсів, за часів керівництва міністерством Миколи Злочевський очолював юрдепартамент. В системі Мінпроприроди і працює Браіловська.

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