Міноборони не купило коштовні сухпайки на 24 мільйони, бо учасники не принесли погоджені військовими протоколи

Міністерство оборони України 21 березня відхилило всі пропозиції на тендері щодо поставки продуктових наборів на очікувану суму 24,28 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Планували замовити 112 тисяч посилених добових польових наборів продуктів семи раціонів за новими ТУ У 10.8-00034022-153:2016 з поставкою до червня у 218-й Об’єднаний центр забезпечення тилу ЗСУ (в/ч А1361, Харків).

Готові страви мали бути фасовані у чотирьохшарові реторт-пакети із заокругленими краями та захисним покриттям неяскравого зеленого чи коричневого кольору: «Дой-пак» – для перших страв, «Саше» або «Дой-пак» – для других і м’ясних страв. Термін придатності наборів встановлюється за мінімальним терміном придатності складових набору, але не менше 11 місяців.

На тендер подали заявки чотири учасники.

Найдорожчим було ТОВ «Військторг» із наборами по 217 грн./шт., для яких готові страви виготовило ТОВ «Дніпрова хвиля» із групи «Верес» Вадима Новинського.

Трохи нижчі ціни запропонував виробник ТОВ «Пирятинський делікатес» – 169-193 грн./шт. залежно від лота.

Продукцію від «Пирятинського делікатесу» також принесли ТОВ «Фабрика смаку» (167-183 грн./шт.) і ФОП Автенюк Віталій Володимирович (165-183 грн./шт.).

Очікувана ціна від Міністерства оборони становила в середньому 202 грн. за набір.

Нагадаємо, торік близький до міністра оборони екс-радник президента Юрій Бірюков писав: «Ціна на такий сухпай (орієнтовна) 110 гривень (якщо з розігрівачкою і додатковими смаколиками – 150)».

Усі пропозиції відхилили через відсутність протоколів від уповноваженої акредитованої лабораторії на проведені попередні випробування наборів за органолептичними та фізико-хімічними показниками щодо відповідності ТУ, погоджених Головним управлінням розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. Один «Військторг» надав лист щодо проведення «УкрПРОДТЕСТом» випробовувань для отримання такого протоколу, але самого документу ще не мав.

Крім того, Автенюк і «Пирятинський делікатес» подали банківські гарантії без ЕЦП.

ТОВ «Тесткабель» і ПП «Укрспоживспілка» скаржились в АМКУ на дискримінаційні вимоги, але перша фірма відкликала скаргу. Другий скаржник домігся того, що замовник прибрав умови досвіду постачання саме продуктових наборів і надання витягів з відкритих реєстрів та документів власності на обладнання і матеріально-технічну базу.

Київський «Військторг» зареєстровано в червні 2015 р. на одеситку Ольгу Матковську. Із травня 2016 р. він виграв тендерів Нацгвардії, відділів освіти та управлінь соцзахисту на 71,59 млн грн., а також не раз виступав єдиним конкурентом ТОВ «Транс Логістик Центр» із «генерал-єнакієвської» групи годувальників армії.

У березні 2016 р. він пропонував найнижчу ціну в 93,68 млн грн. на торгах Міноборони щодо харчування бійців у двох областях. Згодом їх відмінили через відмову всіх учасників і уклали угоду за переговорною процедурою із «Транс Логістик Центр» на 126,30 млн грн.

«Пирятинський делікатес» належить Андраніку Веляну з Вірменії та лондонській компанії «Беверлайф».

Одеська «Фабрика смаку» зі статутним капіталом 1 тис грн. заснована Тетяною Голубіною та Ігорем Левінзоном, який співволодіє ТОВ «ЗИИЛ» з Ігорем Заварінським.

Також Левінзон раніше значився власником ТОВ «Тонар К» і ТОВ «Біт-Юг». Останнє підприємство місцеві журналісти пов’язували з екс-нардепом від Партії регіонів Олександром Пресманом, називаючи його монополістом на ринку харчування для шкіл та лікарень. Пресман свій зв’язок із фірмою не визнавав.

У березні 2016 р. Віталій Автенюк із Первомайська Миколаївської області виграв єдиний аукціон Міноборони щодо поставки дизпалива на 133,83 млн грн. Однак його відхилили через невідповідність технічним вимогам. Наступне за ціною ТОВ «Трейд Коммодіті» відмовилось від підписання договору, тож тендер відмінили.

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