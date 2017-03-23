Мерія Кременчука перерахували фірмі родича директорки галереї 1,5 мільйона за невиконаний ремонт глядацького залу

Управління у справах сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради перерахувало ТОВ «Сервісбудеко» 1,48 млн грн. за ремонт Будинку творчості, який був виконаний не в повному обсязі. Про це свідчить ухвала Автозаводського райсуду Кременчука від 16 березня.

За даними слідства, 20 грудня 2016 року управління у справах сім’ї, дітей та молоді замовило «Сервісбудеко» капітальний ремонт глядацького залу Кременчуцького міського Будинку дитячої юнацької творчості по вул. Залудяка, 14 за 1,48 млн грн. Роботи повинні були виконані до 31 грудня.

Управляння ще у минулому році на підставі актів виконаних робіт перерахувало фірмі усю суму.

Втім, як встановило слідство, на початку січня роботи були виконані не в повному обсязі, глядацький зал продовжували ремонтувати. А станом на кінець січня ремонтно-будівельні роботи були недовиконані на 140 тис грн. Крім того, слідчі з’ясували, що встановлена техніка має іншу назву, аніж та, що зазначена а актах виконаних робіт.

Суд задовольнив клопотання слідчих Кременчуцького ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області, які розслідують кримінальне провадження № 42017171090000004 від 03.01.2017, і надав їм доступ до документації щодо ремонту глядацького залу фірмою «Сервісбудеко», яка знаходиться в управлінні у справах сім’ї, дітей та молоді.

Засновником ТОВ «Сервісбудеко» зі статутним фондом 500 грн., яке було зареєстроване у кінці жовтня 2016 року, є Олександр Драніщев. Він також є власником ПП «Соломон», яке було субпідрядником «Сервісбудеко» під час ремонту глядацького залу.

У Олександра Драніщев є брат Дмитро Драніщев, який працює державним фітосанітарним інспектором. Дружина Дмитра Драніщева Ірина Маширова керує комунальним закладом культури «Кременчуцька міська художня галерея». У 2016 році управління культури і туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, яке курує галерею, на допорогових закупівлях замовило ПП «Соломон» ремонтні роботи на загальну суму 1,07 млн грн.

За даними системи «Прозорро», ТОВ «Сервісбудеко» отримало 2 замовлення від кременчуцького управління у справах сім’ї, дітей та молоді на загальну суму 1,62 млн грн.

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