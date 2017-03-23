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Дитячий будинок на Чернігівщині купив у «Доброго лікаря» найдорожчий в Україні новокаїн

23 Березня 2017

Донецьких лікарень вийшло найбільше у рейтингу установ, купують знеболювальне Новокаїн найдорожче по всій Україні. Але рекорд встановили у дитячому будинку на Чернігівщині.

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро».

В огляд потрапили 137 угод по закупівлі розчину Новокаїну медичними закладами в різних регіонах України за останні чотири місяці.

Розчин Новокаїну 0,5% купували по ціні від 8,41 до 23,34 грн. за упаковку з десяти ампул 5 мл. Середня ціна склала 14,98 грн.

Більша частина замовників купувала препарат дешевше, і найнижча ціна була у Київської обласної лікарні №2 по угоді з «Київмедпрепаратом» (8,41 грн. за упаковку).

Найдорожчий Новокаїн виявився у Замглайського дитячого будинку-інтернату (Чернігівська обл., Ріпкинський район). ТОВ «Добрий лікар» продало його по 23,34 грн. що втричі дорожче від вищевказаної найдешевшої закупівлі і у півтора рази дорожче від середнього рівня.

Дитбудинок проводив відкриті торги на закупівлю препаратів. Переможцем тендеру мав стати великий фармдистрибутор «БаДМ», який зробив пропозицію на 8% дешевше від «Доброго лікаря». Однак згодом тендерний комітет коротко повідомив, що дистрибутор відмовився від укладання угоди, і контракт перейшов більш дорогому конкуренту.

Власниками чернігівського ТОВ «Добрий лікар» є Юрій Щепінський та Олександр Семінько. Замглайський дитбудинок очолює Сергій Могильний.

Загалом 55 закупівель відбулись по цінам вище середньої. У цьому переліку найбільше дніпропетровських (8), донецьких (6) та київських (6) установ.

Найвищі ціни виявились у лікарень Донецької області – в середньому 19,09 грн. за упаковку, що на чверть вище від загальноукраїнського рівня 15 грн. (у дніпровців середній рівень близько 16 грн., у киян – 17 грн):

Замовник Ціна з ПДВ, грн. Продавець Дата договору
КУ «Маріупольська міська лікарня швидкої медичної допомоги» 20,18 ТОВ «Медичний Центр «М.Т.К.» 2016-11-29
Комунальна лікувально-профілактична установа Новогродівська центральна міська лікарня 20,18 ТОВ «Медичний Центр «М.Т.К.» 2016-12-01
КЗ «Маріупольська міська лікарня №2» 20,16 ТОВ «Фрам Ко» 2016-10-27
КУ «Маріупольська міська лікарня №2» 20,11 ТОВ «Фрам Ко» 2016-12-26
КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Краматорська» 19,00 ПНВП «Галіс» 2016-10-10
КЗ охорони здоров’я «Добропільська лікарня інтенсивного лікування» 18,95 ТОВ «Амітріон ФК» 2016-12-19

Чотири донецьких закупівлі ввійшли у Топ-10 найдорожчих закупівель Новокаїну (розчин для ін’єкцій, 5 мг/мл по 5 мл в ампулах № 10) у жовтні-лютому:

Замовник Ціна з ПДВ, грн. Продавець Дата договору
Замглайський дитячий будинок-інтернат 23,34 ТОВ Добрий Лікар 2016-11-07
МКЛПЗ Міська лікарня №1 (Олександрія) 22,04 ТОВ « Аметрін ФК» 2017-01-26
КЗ «Луганський обласний будинок дитини №2» 20,84 КП «Луганська Обласна «Фармація Північ» 2017-02-06
КЗ «Криворізька міська лікарня №14» ДОР» 20,84 КП «Фармація» КМР 2017-02-09
Одеський геріатричний будинок – інтернат 20,51 ПП «Сана КО» 2017-02-10
КУ «Маріупольська міська лікарня швидкої медичної допомоги» 20,18 ТОВ «Медичний Центр «М.Т.К.» 2016-11-29
КЗ Київської обласної ради «Обласне психіатрично-наркологічне медичне об’єднання» 20,18 ТОВ «Фрам Ко» 2017-01-16
Комунальна лікувально-профілактична установа Новогродівська центральна міська лікарня 20,18 ТОВ «Медичний Центр «М.Т.К.» 2016-12-01
КЗ «Маріупольська міська лікарня №2» 20,16 ТОВ «Фрам Ко» 2016-10-27
КУ «Маріупольська міська лікарня №2» 20,11 ТОВ «Фрам Ко» 2016-12-26

При цьому низка лікарень Донецької області дозволили собі купувати Новокаїн і дешевше від загальноукраїнського рівня:

Замовник Ціна з ПДВ, грн. Продавець Дата договору
КУ «Маріупольська міська лікарня №2» 14,59 ТОВ»Фрам Ко» 2016-12-30
КЛПУ «Міська інфекційна лікарня м. Мирноград» 13,58 ТОВ «БаДМ-Б» 2017-02-06
КЛПУ «Міська психіатрична лікарня №7 м.Маріуполя» 13,42 ТОВ «БаДМ» 2016-12-12
КУ «Лікувально-профілактична установа Центральна міська лікарня» (Вугледар) 13,42 ТОВ «БаДМ» 2016-11-14
КЛПУ Новогродівська центральна міська лікарня 13,42 ТОВ «БаДМ» 2016-10-28
КЛПЗ «Міська дитяча лікарня» (Слов’янськ) 13,42 ТОВ «БаДМ-Б» 2016-11-28
Першотравнева центральна районна лікарня 13,31 ТОВ «Бадм-Б» 2016-12-16
КЗ Маріупольської міської ради «Маріупольська міська лікарня № 1» 13,31 ТОВ «БаДМ-Б» 2016-12-16
КЛПУ «Міська інфекційна лікарня м. Димитрова» 12,80 ПП «Аквавіта Плюс» 2016-10-20
КЗ «Маріупольська міська лікарня № 1» 12,71 ТОВ «БаДМ» 2016-11-14

У цьому списку виявилась і Маріупольська міська лікарня №2 з препаратом по 14,59 грн. на закупівлі від 30 грудня. Ця ж лікарня по іншим – більш раннім – угодам з тим же постачальником «Фрам ко» купувала цей же препарат значно дорожче – по 20,16 і 20,11 грн. за упаковку.

Юрій Ніколов, “Наші гроші”

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