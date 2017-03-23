Дитячий будинок на Чернігівщині купив у «Доброго лікаря» найдорожчий в Україні новокаїн

23 Березня 2017
Донецьких лікарень вийшло найбільше у рейтингу установ, купують знеболювальне Новокаїн найдорожче по всій Україні. Але рекорд встановили у дитячому будинку на Чернігівщині.
Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро».
В огляд потрапили 137 угод по закупівлі розчину Новокаїну медичними закладами в різних регіонах України за останні чотири місяці.
Розчин Новокаїну 0,5% купували по ціні від 8,41 до 23,34 грн. за упаковку з десяти ампул 5 мл. Середня ціна склала 14,98 грн.
Більша частина замовників купувала препарат дешевше, і найнижча ціна була у Київської обласної лікарні №2 по угоді з «Київмедпрепаратом» (8,41 грн. за упаковку).
Найдорожчий Новокаїн виявився у Замглайського дитячого будинку-інтернату (Чернігівська обл., Ріпкинський район). ТОВ «Добрий лікар» продало його по 23,34 грн. що втричі дорожче від вищевказаної найдешевшої закупівлі і у півтора рази дорожче від середнього рівня.
Дитбудинок проводив відкриті торги на закупівлю препаратів. Переможцем тендеру мав стати великий фармдистрибутор «БаДМ», який зробив пропозицію на 8% дешевше від «Доброго лікаря». Однак згодом тендерний комітет коротко повідомив, що дистрибутор відмовився від укладання угоди, і контракт перейшов більш дорогому конкуренту.
Власниками чернігівського ТОВ «Добрий лікар» є Юрій Щепінський та Олександр Семінько. Замглайський дитбудинок очолює Сергій Могильний.
Загалом 55 закупівель відбулись по цінам вище середньої. У цьому переліку найбільше дніпропетровських (8), донецьких (6) та київських (6) установ.
Найвищі ціни виявились у лікарень Донецької області – в середньому 19,09 грн. за упаковку, що на чверть вище від загальноукраїнського рівня 15 грн. (у дніпровців середній рівень близько 16 грн., у киян – 17 грн):
|Замовник
|Ціна з ПДВ, грн.
|Продавець
|Дата договору
|КУ «Маріупольська міська лікарня швидкої медичної допомоги»
|20,18
|ТОВ «Медичний Центр «М.Т.К.»
|2016-11-29
|Комунальна лікувально-профілактична установа Новогродівська центральна міська лікарня
|20,18
|ТОВ «Медичний Центр «М.Т.К.»
|2016-12-01
|КЗ «Маріупольська міська лікарня №2»
|20,16
|ТОВ «Фрам Ко»
|2016-10-27
|КУ «Маріупольська міська лікарня №2»
|20,11
|ТОВ «Фрам Ко»
|2016-12-26
|КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Краматорська»
|19,00
|ПНВП «Галіс»
|2016-10-10
|КЗ охорони здоров’я «Добропільська лікарня інтенсивного лікування»
|18,95
|ТОВ «Амітріон ФК»
|2016-12-19
Чотири донецьких закупівлі ввійшли у Топ-10 найдорожчих закупівель Новокаїну (розчин для ін’єкцій, 5 мг/мл по 5 мл в ампулах № 10) у жовтні-лютому:
|Замовник
|Ціна з ПДВ, грн.
|Продавець
|Дата договору
|Замглайський дитячий будинок-інтернат
|23,34
|ТОВ Добрий Лікар
|2016-11-07
|МКЛПЗ Міська лікарня №1 (Олександрія)
|22,04
|ТОВ « Аметрін ФК»
|2017-01-26
|КЗ «Луганський обласний будинок дитини №2»
|20,84
|КП «Луганська Обласна «Фармація Північ»
|2017-02-06
|КЗ «Криворізька міська лікарня №14» ДОР»
|20,84
|КП «Фармація» КМР
|2017-02-09
|Одеський геріатричний будинок – інтернат
|20,51
|ПП «Сана КО»
|2017-02-10
|КУ «Маріупольська міська лікарня швидкої медичної допомоги»
|20,18
|ТОВ «Медичний Центр «М.Т.К.»
|2016-11-29
|КЗ Київської обласної ради «Обласне психіатрично-наркологічне медичне об’єднання»
|20,18
|ТОВ «Фрам Ко»
|2017-01-16
|Комунальна лікувально-профілактична установа Новогродівська центральна міська лікарня
|20,18
|ТОВ «Медичний Центр «М.Т.К.»
|2016-12-01
|КЗ «Маріупольська міська лікарня №2»
|20,16
|ТОВ «Фрам Ко»
|2016-10-27
|КУ «Маріупольська міська лікарня №2»
|20,11
|ТОВ «Фрам Ко»
|2016-12-26
При цьому низка лікарень Донецької області дозволили собі купувати Новокаїн і дешевше від загальноукраїнського рівня:
|Замовник
|Ціна з ПДВ, грн.
|Продавець
|Дата договору
|КУ «Маріупольська міська лікарня №2»
|14,59
|ТОВ»Фрам Ко»
|2016-12-30
|КЛПУ «Міська інфекційна лікарня м. Мирноград»
|13,58
|ТОВ «БаДМ-Б»
|2017-02-06
|КЛПУ «Міська психіатрична лікарня №7 м.Маріуполя»
|13,42
|ТОВ «БаДМ»
|2016-12-12
|КУ «Лікувально-профілактична установа Центральна міська лікарня» (Вугледар)
|13,42
|ТОВ «БаДМ»
|2016-11-14
|КЛПУ Новогродівська центральна міська лікарня
|13,42
|ТОВ «БаДМ»
|2016-10-28
|КЛПЗ «Міська дитяча лікарня» (Слов’янськ)
|13,42
|ТОВ «БаДМ-Б»
|2016-11-28
|Першотравнева центральна районна лікарня
|13,31
|ТОВ «Бадм-Б»
|2016-12-16
|КЗ Маріупольської міської ради «Маріупольська міська лікарня № 1»
|13,31
|ТОВ «БаДМ-Б»
|2016-12-16
|КЛПУ «Міська інфекційна лікарня м. Димитрова»
|12,80
|ПП «Аквавіта Плюс»
|2016-10-20
|КЗ «Маріупольська міська лікарня № 1»
|12,71
|ТОВ «БаДМ»
|2016-11-14
У цьому списку виявилась і Маріупольська міська лікарня №2 з препаратом по 14,59 грн. на закупівлі від 30 грудня. Ця ж лікарня по іншим – більш раннім – угодам з тим же постачальником «Фрам ко» купувала цей же препарат значно дорожче – по 20,16 і 20,11 грн. за упаковку.
Юрій Ніколов, “Наші гроші”
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