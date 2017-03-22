НОВИНИ

22.03.2017

Апеляційний суд переніс засідання, де НАБУ мали змусити закрити справу проти Мартиненка

МОН купив у Згуровського ЄДЕБО за 9 мільйонів, щоб не платити мільйон роялті щороку

Прокуратура не змогла оштрафувати сумського комунальника за орендований у дружини джип

Криворізьких чиновників підозрюють у розкраданні коштів на ремонті парків за 15 мільйонів

Півмільярда на житло у Голосієво розіграли «прокладки», пов’язані з Непопом

Банк «Південний» пов’язав Грановського та фаворита паливних тендерів «Трейд коммодіті»

«Укренерго», якому держава підняла тариф, від нічого робити тримає на рахунках 3 мільярда

Чехи Путіна отримали третину мільярда на аварійне очищувальне обладнання для Запорізької АЕС

Американці поставлять на Южно-Українську АЕС аварійне очищувальне обладнання на третину мільярда

21.03.2017

За рік Україна виплатила 11,5 мільярдів «внутрішньо переміщеним» пенсіонерам з ОРДЛО

Фірму депутата Ляшка підозрюють в отриманні 3 мільйонів за фіктивне будівництво по підробним актам

Чверть від 3,5 мільйонів, які Філатов дав «укропчикам» на відпочинок пенсіонерів у санаторії, піде на поліграфію

«Інтеррибфлотівці» без торгів отримали 39 мільйонів на термінову експедицію в Антарктиду

Комунальник за безцінь віддав сімейній фірмі приміщення у Кременчуку

Обласний онкоцентр купив Епірубіцин у Багрія вдвічі дорожче, ніж Інститут раку не у Багрія

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

«Укренерго», якому держава підняла тариф, від нічого робити тримає на рахунках 3 мільярда

22 Березня 2017

Міністерство енергетики та вугільної промисловості вважає нецільовим та нераціональним використання керівництвом ДП «Національна енергетична компанія Укренерго» коштів в 2015-2016 в сумі 3 млрд грн.

Про це стало відомо з листа Міненергетики та вугільної промисловості за підписом міністра Ігоря Насалика, який є в розпорядженні «Наших грошей».

Восени минулого року міністерство проаналізувало результати аудиту «Укренерго», в ході якого виявило неефективне використання коштів компанією.

За даними міністерства, з травня 2015 року НЕК почало розміщення грошей на депозитних рахунках і станом на кінець минулого вересня сума, накопичена на депозитах, склала 1,76 млрд грн. Ще 1,33 перебувало як дебіторська заборгованість, сплачена авансом.

За даними «Укренерго», у звіті про фінансовий стан станом на 31 грудня 2016 року вказано, що на рахунках держкомпанії лежить 3,02 млрд грн.

«Неефективна робота керівництва ДП «НЕК Укренерго» у 2015-2016 роках призвела до нецільового та нераціонального використання коштів, які отримані підприємством з ДП «Енергоринок», при їх катастрофічному дефіциті в галузі», – сказано в листі МЕВП.

Тимчасовим виконуючим обов’язки керівника «Укренерго» з 2015 року є Всеволод Ковальчук, який за часів Януковича був першим заступником директора компанії.

У 2016 році був проведений конкурс на посаду очільника «Укренерго», який виграв Сергій Зуєв, який заради цього звільнився з американської корпорації AES у Казахстані і приїхав до України. Однак, проти нього було порушено кримінальне провадження, і у серпні Окружний адмінсуд м. Києва (суддя В.І. Келеберда) заборонив Кабміну погоджувати кандидатуру Зуєва. Згодом останній розповів, що відкриття кримінального провадження проти нього ініціював народний депутат від БПП Ігор Кононенко.

Нагадаємо, 21 березня НКРЕКП прийняла рішення збільшити середньозважений в 2017 році тариф для «НЕК «Укренерго»  на 12%– до 6,93 коп/кВт-год. Перегляд тарифу НКРЕКП пояснили тим, що при його затвердженні в грудні минулого року комісія врахувала відрахування до держбюджету 30% від чистого прибутку «НЕК «Укренерго» 2016 рік, тоді як Кабмін зобов’язав компанію  перерахувати у вигляді дивідендів 75% чистого прибутку.

НКРЕКП очолює Дмитро Вовк, який раніше працював в компанії ICU. Саме ця компанія займалася скупкою єврооблігації ДТЕК Ріната Ахметова. Після того, як очолювана Вовком минулого квітня ввела нову формулу розрахунку вартості вугілля для тепло генерації, єврооблігації  ДТЕК подорожчали на 40%. 75% теплової генерації належить компанії ДТЕК Ріната Ахметова, набагато менше виробляють державне «Центренерго» та «Донбасенерго», яке пов’язують з Олександром Януковичем.

Членами НКРЕКП є Юрій Голляк, Володимир Євдокімов, Руслан Машляківський, Вікторія Морозова і Борис Циганенко.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , , ,

НАШІ БЛОГИ

Футбол легитимизирует коррупцию и геополитический беспредел
11 Березня 2017

Як НАБУ і САП обіграли адвокатів Насірова з їх «лікарняною» стратегією
07 Березня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

22.03.2017

Суми Прокуратура не змогла оштрафувати сумського комунальника за орендований у дружини джип

Дніпро Криворізьких чиновників підозрюють у розкраданні коштів на ремонті парків за 15 мільйонів

Київ Півмільярда на житло у Голосієво розіграли «прокладки», пов’язані з Непопом

Запоріжжя Чехи Путіна отримали третину мільярда на аварійне очищувальне обладнання для Запорізької АЕС

Миколаїв Американці поставлять на Южно-Українську АЕС аварійне очищувальне обладнання на третину мільярда

21.03.2017

Луганськ За рік Україна виплатила 11,5 мільярдів «внутрішньо переміщеним» пенсіонерам з ОРДЛО

Чернівці Фірму депутата Ляшка підозрюють в отриманні 3 мільйонів за фіктивне будівництво по підробним актам

Дніпро Чверть від 3,5 мільйонів, які Філатов дав «укропчикам» на відпочинок пенсіонерів у санаторії, піде на поліграфію

Полтава Комунальник за безцінь віддав сімейній фірмі приміщення у Кременчуку

Миколаїв Злочевський за 29 мільйонів продав держзаводу газ дешевше від ціни «Нафтогазу»

Дніпро За півроку шлак для СхідГЗК від оточення Дробота подорожчав на 9%

Черкаси На Черкащині викинуть 13 мільйонів на розмітку доріг, якій офіційно дозволено зійти з першим снігом

20.03.2017

Львів Суд не дав СБУ порпатись у схематозі Дубневичів, аби слідчі не зачепили «підприємницьку діяльність «Нафтогазу»

Харків Комунальник, який віддав 700 тисяч за непоставлені сміттєвози і отримав умовний термін, продовжив керувати установою

Донецьк Папір для «Артемсолі» за 3 мільйони за півроку подорожчав на чверть

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ