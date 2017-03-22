Прокуратура не змогла оштрафувати сумського комунальника за орендований у дружини джип

Зарічний районний суд м. Суми у зв’язку з закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності закрив провадження відносно директора КП «Шляхремонтбуд» Сумьскої міськради Олександра Вегери, який від імені підприємства орендував у своєї дружини автомобіль Toyota Land Cruiser. Про це свідчить постанова суду від 13 березня.

У 2012 році директор комунального підприємства Вегера уклав договір оренди автомобіля Toyota Land Cruiser для службового користування зі своєю дружиною, з якою на той ще не був офіційно одружений. Цю автівку вона придбала того ж року у кредит.

Орендна плата склала 10,4 тис грн. на місяць. Крім того, згідно з умовами угоди, «Шляхрембуд» зобов’язаний компенсувати власниці дружині Вегери всі витрати, пов’язані із страхуванням майна, ремонтом, експлуатацією, заміною запчастин та інших витрат.

У серпні минулого року Вегера зареєстрував шлюб, але не попередив про конфлікт інтересів і тим самим порушив закон про запобігання корупції.

У суді прокурор Андрій Байдак зазначив, що обставини адміністративне порушення, скоєне Вегерою, підтвердилися в повному обсязі, але оскільки строки накладення адміністративного стягнення спливли, провадження підлягає закриттю. Суд погодився.

Олександр Вегера очолює КП «Шляхремонтбуд» з 2010 року. Він також є депутатом Сумської міської ради від ВО «Батьківщина».

За повідомленням місцевим ЗМІ, у серпні минулого року Олександр Вегера на Toyota Land Cruiser потрапив в ДТП.

24 лютого цього року суд визнав винним директора комунального підприємства Олександра Вегеру в іншому корупційному порушенні. Його оштрафували на 3400 грн. за преміювання доньки та зятя.

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