НОВИНИ

22.03.2017

Апеляційний суд переніс засідання, де НАБУ мали змусити закрити справу проти Мартиненка

МОН купив у Згуровського ЄДЕБО за 9 мільйонів, щоб не платити мільйон роялті щороку

Прокуратура не змогла оштрафувати сумського комунальника за орендований у дружини джип

Криворізьких чиновників підозрюють у розкраданні коштів на ремонті парків за 15 мільйонів

Півмільярда на житло у Голосієво розіграли «прокладки», пов’язані з Непопом

Банк «Південний» пов’язав Грановського та фаворита паливних тендерів «Трейд коммодіті»

«Укренерго», якому держава підняла тариф, від нічого робити тримає на рахунках 3 мільярда

Чехи Путіна отримали третину мільярда на аварійне очищувальне обладнання для Запорізької АЕС

Американці поставлять на Южно-Українську АЕС аварійне очищувальне обладнання на третину мільярда

21.03.2017

За рік Україна виплатила 11,5 мільярдів «внутрішньо переміщеним» пенсіонерам з ОРДЛО

Фірму депутата Ляшка підозрюють в отриманні 3 мільйонів за фіктивне будівництво по підробним актам

Чверть від 3,5 мільйонів, які Філатов дав «укропчикам» на відпочинок пенсіонерів у санаторії, піде на поліграфію

«Інтеррибфлотівці» без торгів отримали 39 мільйонів на термінову експедицію в Антарктиду

Комунальник за безцінь віддав сімейній фірмі приміщення у Кременчуку

Обласний онкоцентр купив Епірубіцин у Багрія вдвічі дорожче, ніж Інститут раку не у Багрія

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Півмільярда на житло у Голосієво розіграли «прокладки», пов’язані з Непопом

22 Березня 2017

КП «Спецжитлофонд» 20 березня за результатами тендеру замовило ТОВ «Еко-Буд-Трейд» будівництво житла у Голосіївському районі Києва за 479,50 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2020 р. мають звести другу чергу будинків з об’єктами соціально-культурного призначення по провулку Моторному, 3-а, 4, 6, 8 (Багринова гора).

Будинки №3, 4 на 286 квартир площею 15 537 кв. м кожен коштують по 180,34 млн грн. Відтак вартість будівництва житла складає 11 607 грн. за «квадрат». Мінрегіонрозвитку в лютому встановило його опосередковану вартість для Києва на рівні 11 тис грн.

Ще 33,18 млн грн. заплатять за паркінг на 279 місць. Крім того, 70,07 млн грн. дадуть субпідряднику ТОВ «Концерн «Київпідземшляхбуд» на підпірну стінку ПС-2.

Решта коштів піде на підготовку території, демонтаж існуючих будівель, знесення зелених насаджень, зовнішні електричні та слабкострумові мережі, зовнішнє освітлення, проїзди, майданчики, благоустрій та озеленення.

За кошторисом без урахування доставки щити опалубки коштують 550 грн./кв. м. На інших будівництвах їхня ціна сягає 300 грн./кв. м, що на 45% дешевше.

Цеглу керамічну одинарну замовили по 2 200-2 300 грн. за тисячу штук., що загалом відповідає ринковим цінам.

Тонна бітумів коштує 6 500 грн., вапна негашеного будівельного грудкового І сорту – 3 800 грн., дроту сталевого низьковуглецевого – 16 тис грн., електродів – 29 тис грн.

Кубометр деревини коштує 1-5 тис грн., щебеню – 280 грн., піску – 250 грн., сумішей бетонних готових важких – 850-1 350 грн.

Сума угоди на чотири відсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 501,23 млн грн.

ТОВ «Петра Буд» Олександра Боднара не допустили до аукціону через відсутність реєстру документів і договори про ремонт покрівлі та заміну вікон, які не є аналогічними.

Відтак єдиним допущеним конкурентом стало ТОВ «Варда Спецбуд Монтаж» із вищою на три відсотка первинною ціною. На торгах воно знизило її до 17,34 млн грн. і було відхилене через ненадану цінову пропозиції та кошториси за результатами аукціону.

«Варда Спецбуд Монтаж» зі статутним капіталом 1 тис грн. створили в кінці 2014 р. Артем Молчанов із села Доманівка на Миколаївщині та Олександр Кириченко з села Росава на Київщині.

Дмитро Кириченко, прописаний там само в Росаві, був першозасновником «Еко-Буд-Трейд». Нинішній його власник Максим Половко через ланцюжок партнерів пов’язаний із компаніями, близькими до директора КП «Житлоінвестбуд-УКБ» В’ячеслава Непопа та Михайла Голиці – екс-очільника Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА  та президента АТ «ХК «Київміськбуд».

Крім того, на Олександра Кириченка записане ТОВ «Віді Трейд», від імені якого киянам приходили підроблені квитанції на оплату ремонту під’їздів.

Нині фірма-конкурент належить киянину Максиму Кузьменку. Він також володіє ТОВ «Житло Будівництво Інвестиції» і ТОВ «Укрфінанс-Інвест» (стара назва – «Компанія з управління активами Укрміськбуд-Фінанс»). У 2015 р. Кузьменко висувався в Київраду від партії ВО «Батьківщина».

Усього з грудня 2015 р. переможець «Еко-Буд-Трейд» виграв тендерів на 1,00 млрд грн.

«Київпідземшляхбуд» контролюють екс-нардеп Валерій Борисов, очільник передвиборчого штабу Партії регіонів в Києві на виборах 2012 р., та його син Дмитро Борисов. Обидва у 2015 р. йшли у Київраду від партії «Єдність» Олександра Омельченка.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

Футбол легитимизирует коррупцию и геополитический беспредел
11 Березня 2017

Як НАБУ і САП обіграли адвокатів Насірова з їх «лікарняною» стратегією
07 Березня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

22.03.2017

Суми Прокуратура не змогла оштрафувати сумського комунальника за орендований у дружини джип

Дніпро Криворізьких чиновників підозрюють у розкраданні коштів на ремонті парків за 15 мільйонів

Київ Півмільярда на житло у Голосієво розіграли «прокладки», пов’язані з Непопом

Запоріжжя Чехи Путіна отримали третину мільярда на аварійне очищувальне обладнання для Запорізької АЕС

Миколаїв Американці поставлять на Южно-Українську АЕС аварійне очищувальне обладнання на третину мільярда

21.03.2017

Луганськ За рік Україна виплатила 11,5 мільярдів «внутрішньо переміщеним» пенсіонерам з ОРДЛО

Чернівці Фірму депутата Ляшка підозрюють в отриманні 3 мільйонів за фіктивне будівництво по підробним актам

Дніпро Чверть від 3,5 мільйонів, які Філатов дав «укропчикам» на відпочинок пенсіонерів у санаторії, піде на поліграфію

Полтава Комунальник за безцінь віддав сімейній фірмі приміщення у Кременчуку

Миколаїв Злочевський за 29 мільйонів продав держзаводу газ дешевше від ціни «Нафтогазу»

Дніпро За півроку шлак для СхідГЗК від оточення Дробота подорожчав на 9%

Черкаси На Черкащині викинуть 13 мільйонів на розмітку доріг, якій офіційно дозволено зійти з першим снігом

20.03.2017

Львів Суд не дав СБУ порпатись у схематозі Дубневичів, аби слідчі не зачепили «підприємницьку діяльність «Нафтогазу»

Харків Комунальник, який віддав 700 тисяч за непоставлені сміттєвози і отримав умовний термін, продовжив керувати установою

Донецьк Папір для «Артемсолі» за 3 мільйони за півроку подорожчав на чверть

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ