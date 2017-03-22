Півмільярда на житло у Голосієво розіграли «прокладки», пов’язані з Непопом

КП «Спецжитлофонд» 20 березня за результатами тендеру замовило ТОВ «Еко-Буд-Трейд» будівництво житла у Голосіївському районі Києва за 479,50 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2020 р. мають звести другу чергу будинків з об’єктами соціально-культурного призначення по провулку Моторному, 3-а, 4, 6, 8 (Багринова гора).

Будинки №3, 4 на 286 квартир площею 15 537 кв. м кожен коштують по 180,34 млн грн. Відтак вартість будівництва житла складає 11 607 грн. за «квадрат». Мінрегіонрозвитку в лютому встановило його опосередковану вартість для Києва на рівні 11 тис грн.

Ще 33,18 млн грн. заплатять за паркінг на 279 місць. Крім того, 70,07 млн грн. дадуть субпідряднику ТОВ «Концерн «Київпідземшляхбуд» на підпірну стінку ПС-2.

Решта коштів піде на підготовку території, демонтаж існуючих будівель, знесення зелених насаджень, зовнішні електричні та слабкострумові мережі, зовнішнє освітлення, проїзди, майданчики, благоустрій та озеленення.

За кошторисом без урахування доставки щити опалубки коштують 550 грн./кв. м. На інших будівництвах їхня ціна сягає 300 грн./кв. м, що на 45% дешевше.

Цеглу керамічну одинарну замовили по 2 200-2 300 грн. за тисячу штук., що загалом відповідає ринковим цінам.

Тонна бітумів коштує 6 500 грн., вапна негашеного будівельного грудкового І сорту – 3 800 грн., дроту сталевого низьковуглецевого – 16 тис грн., електродів – 29 тис грн.

Кубометр деревини коштує 1-5 тис грн., щебеню – 280 грн., піску – 250 грн., сумішей бетонних готових важких – 850-1 350 грн.

Сума угоди на чотири відсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 501,23 млн грн.

ТОВ «Петра Буд» Олександра Боднара не допустили до аукціону через відсутність реєстру документів і договори про ремонт покрівлі та заміну вікон, які не є аналогічними.

Відтак єдиним допущеним конкурентом стало ТОВ «Варда Спецбуд Монтаж» із вищою на три відсотка первинною ціною. На торгах воно знизило її до 17,34 млн грн. і було відхилене через ненадану цінову пропозиції та кошториси за результатами аукціону.

«Варда Спецбуд Монтаж» зі статутним капіталом 1 тис грн. створили в кінці 2014 р. Артем Молчанов із села Доманівка на Миколаївщині та Олександр Кириченко з села Росава на Київщині.

Дмитро Кириченко, прописаний там само в Росаві, був першозасновником «Еко-Буд-Трейд». Нинішній його власник Максим Половко через ланцюжок партнерів пов’язаний із компаніями, близькими до директора КП «Житлоінвестбуд-УКБ» В’ячеслава Непопа та Михайла Голиці – екс-очільника Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА та президента АТ «ХК «Київміськбуд».

Крім того, на Олександра Кириченка записане ТОВ «Віді Трейд», від імені якого киянам приходили підроблені квитанції на оплату ремонту під’їздів.

Нині фірма-конкурент належить киянину Максиму Кузьменку. Він також володіє ТОВ «Житло Будівництво Інвестиції» і ТОВ «Укрфінанс-Інвест» (стара назва – «Компанія з управління активами Укрміськбуд-Фінанс»). У 2015 р. Кузьменко висувався в Київраду від партії ВО «Батьківщина».

Усього з грудня 2015 р. переможець «Еко-Буд-Трейд» виграв тендерів на 1,00 млрд грн.

«Київпідземшляхбуд» контролюють екс-нардеп Валерій Борисов, очільник передвиборчого штабу Партії регіонів в Києві на виборах 2012 р., та його син Дмитро Борисов. Обидва у 2015 р. йшли у Київраду від партії «Єдність» Олександра Омельченка.

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