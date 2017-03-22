МОН купив у Згуровського ЄДЕБО за 9 мільйонів, щоб не платити мільйон роялті щороку

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ДП «Інфоресурс» Міністерства освіти і науки 20 березня за результатами тендеру уклало угоду з ПАТ «Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій» («НДІ ПІТ») про розробку програмного забезпечення на 8,93 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Замовили створення софту, за допомогою якого функціонуватиме Єдина державна електронна база з питань освіти. Усі майнові права інтелектуальної власності на софт належатимуть замовнику. Календарний план включає такі етапи:

  1. Розроблення техноробочого проекту – до 31 березня.
  2. Проведення навчання фахівців для забезпечення функціонування – до 17 квітня.
  3. Виконання пусконалагоджувальних робіт і передача в тестову експлуатацію – до 17 квітня.
  4. Забезпечення тестової експлуатації (випробувань) – до 19 травня.
  5. Надання акту приймання-передачі наданих послуг – до 22 травня.
  6. Послуги технічної підтримки – рік із дати підписання акту приймання-передачі.

Анонімний учасник питав, чому предметом закупівлі є розробка софту, а в календарному плані після проектування йде навчання. На його думку, це суперечить постанові Кабміну.

«Технічне завдання написано так, що професійний розробник не зрозуміє, що необхідно робити, тобто не зможе оцінити об’єм робіт і відповідно не зможе в процедурі електронних торгів виставити адекватну ціну. Вважаємо, що тендерна документація розроблена не коректно, не прозоро і її необхідно суттєво переробляти,» – пише фірма.

Також вона жалілась на закороткий термін розробки техноробочого проекту, штраф у розмірі 1,00 млн грн. за прострочення надання послуг понад 15 календарних днів та вимагання копії діючого сертифіката ДСТУ ISO 9001 (ISO 9001).

ПрАТ «Центр комп’ютерних технологій «Інфоплюс» подав скаргу в АМКУ з такими ж претензіями. На засіданні замовник заявив, що згаданій урядовій постанові відповідає перелік етапів у іншому додатку до проекту договору – технічному завданні. Адмінколегія не задовольнила скаргу через необґрунтованість порушення прав скаржника та неможливості виконання оскаржуваних умов тендеру.

Ціна угоди на 4% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 9,33 млн грн.

Єдиним конкурентом із різницею в ціні 0,09% було ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Медирент». Натомість ТОВ «Інфопульс Україна» не допустили до аукціону через відсутність інформаційної довідки з описом запропонованого рішення і відомостей про кінцевого бенефіціара у держреєстрі.

Нагадаємо, у квітні 2016 р. міністром освіти в уряді прем’єр-міністра Володимира Гройсмана стала Лілія Гриневич, а її радником – Станіслав Горський, відомий як керівник департаменту «НДІ ПІТ».

Акціонерами «НДІ ПІТ» є ректор «Київського політехнічного інституту» Михайло Згуровський та керівники фірми Валентин Прокоф’єв, Віктор Бобовкін і Юрій Воробйов.

Тендер МОН щодо розробки технічного завдання для нинішньої закупівлі торік у грудні виграло ТОВ «Ай К’ю Ес» із ціною пропозиції 1 коп. На розробку відвели один день.

Власниками ТОВ «Ай К’ю Ес» є Тимур Головатюк і Павло Карпалюк, який керує фірмою з серпня 2015 р., маючи графік роботи від 18:30 до 20:30. Раніше Карпалюк очолював ліквідоване у 2011 р. КП громадського харчування «Кобза» КМДА. Самою «Ай К’ю Ес» у 2013-2014 рр..  керував Тарас Криворучко, нинішній депутат Київради від «Солідарності».

Довідково:

Створення існуючої ЄДЕБО, розпорядником якої є МОН, а технічним адміністратором – «Інфоресурс», розпочалось у 2011 р. Вона включає реєстри вищих навчальних закладів, документів про вищу освіту і сертифікатів ЗНО. Саме ЄДЕБО по закінченню навчання присвоює студенту унікальний номер диплома, друк якого ВНЗ може замовити у будь-кого та на будь-якому матеріалі. До її впровадження монополію на виготовлення захищених пластикових дипломів мав сам «НДІ ПІТ».

За даними екс-міністра освіти Сергія Квіта, у 2012-2015 рр.. правовласник софту ЄДЕБО Олександр Литвиненко отримав роялті у розмірі 5,00 млн грн.

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