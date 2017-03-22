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Криворізьких чиновників підозрюють у розкраданні коштів на ремонті парків за 15 мільйонів

22 Березня 2017

Поліція підозрює, що посадові особі управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради у змові з двома приватними фірмами розкрадають бюджетні кошті, які були виділені  на ремонт міських парків. Про це свідчить низка ухвал Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 2 березня.

За даними слідства, у 2016 році управління благоустрою та житлової політики замовило ТОВ «Криворіжметробуд» капітальний ремонт міського дитячого парку ім. Ю.Гагаріна за 8,75 млн грн. В подальшому фірмі були перераховані кошти на загальну суму 6,09 млн грн.

Того ж року управлянні замовило ТОВ «Теплобудсервіс» капітальний ремонт районного парку Ювілейний у Кривому Розі за 6,06 млн грн. У 2016 році міськрада перерахувала фірмі 3,59 млн грн.

Під час виконання ремонтних робіт підрядники «Криворіжметробуд» та «Теплобудсервіс» повинні здійснювати улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 10 см. Проте, як встановили слідчі, фактична товщина шару цементно-бетонних покриттів становить 8-9 см. Крім того, обидві фірми не улаштовують з піску підстильні шари основи, що передбачено проектно-кошторисною документацією.

Тим не менш, посадовці управління, Криворіжметробуд» та «Теплобудсервіс» підписали акти виконаних робіт, до яких внесли неправдиві відомості, на підставі чого були перераховані бюджетні кошти.

Суд задовольнив клопотання слідчих СВ Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області, які розслідують кримінальне провадження № 12016040230000716 від 29.09.2016, і надав доступ до документації «Криворіжметробуд» та «Теплобудсервіс», які знаходяться в приміщенні Криворізької міськради, та до платіжних документів управління Державної казначейської служби України в м. Кривий Ріг.

ТОВ «Криворіжметробуд» записане на Віктора Глубенока, керівник Галина Ткаченко. У 2012-2013 рр. власником фірми було ТОВ «СК Крост» Ольги Бабенко та Світлани Боровської. Остання була бізнес-партнером по фірмі «Дор» Валентини Темник – дружини  колишнього міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадія Темника, якого називають близьким другом колишнього губернатора Дніпропетровщини та нинішнього нардепа від Оппоблоку Олександра Вілкула, сина мера Кривого Рогу Юрія Вілкула.

Засновниками криворізького ТОВ «Теплобудсервіс» є Євгеній та Микола Кулигіни.

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