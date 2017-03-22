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Апеляційний суд переніс засідання, де НАБУ мали змусити закрити справу проти Мартиненка

22 Березня 2017

Апеляційний суд м. Києва переніс на 4 квітня розгляд скарг детектива НАБУ і прокурора САП на ухвалу слідчого судді Солом’янського райсуду столиці, якою їх зобов’язано розглянути клопотання адвоката екс-нардепа Миколи Мартиненка про закриття кримінального провадження.

Про це повідомив журналіст «Наших грошей» з зали суду.

Ухвала судді Солом’янського райсуду Ірини Усатової була прийнята ще 11 січня. Матеріали справи довго не передавали з суду першої інстанції до апеляційного. Врешті, через два місяці розгляд в апеляції було призначено на 22 березня.

У судове засідання 22 березня з’явилися представники НАБУ і САП, а також адвокат Мартиненка Петро Бойко, клопотання якого задовольнив Солом’янський суд. Разом з тим, до суду також прийшов адвокат, який у першій інстанції участі не брав. Це адвокат Олександр Усович, який також є захисником колишнього заступника комерційного директора «Об’єднаної гірничо-хімічної компанії» Олександра Перцева.

Усович попросив суд дати йому час на ознайомлення з матеріалами. Суд погодився, перенісши подальший розгляд на 4 квітня.

Нагадаємо, адвокати Мартиненка вимагають закриття кримінального провадження, порушеного за фактами отримання та легалізації неправомірної вигоди при закупівлях ДП «НАЕК «Енергоатом». Встановлено факти заподіяння шкоди інтересам «Енергоатому» у розмірі понад 6 млн євро через переплату за придбане обладнання у чеського акціонерного товариства «Škoda JS».

У провадженні вказано, що цю вигоду отримали представники держвлади і службовці «Енергоатому».

Зауважимо, що повідомлення про підозру Мартиненку не вручалося, тобто він ще не набув статусу підозрюваного у цій справі.

Від «Наших грошей»

Дії адвокатів по затягування процесу зберігають чинною ухвалу першої інстанції про «зобов’язання закрити справу». Її можна використовувати у піарівських цілях до остаточного рішення апеляції.

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