Американці поставлять на Южно-Українську АЕС аварійне очищувальне обладнання на третину мільярда

ДП «НАЕК «Енергоатом» 17 березня за результатами тендерів уклало дві угоди з компанією «Westinghouse Electric Sweden AB» (Швеція) про поставку обладнання на загальну суму 9,77 млн євро, або 339,22 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Протягом травня 2018 року для енергоблоків №1-2 Южно-Української АЕС поставлять два комплекти обладнання для очищення аварійного скиду парогазового середовища з герметичної оболонки при важких аваріях по 4,89 млн євро, або 169,61 млн грн. Також підрядник проведе навчання персоналу.

За даними сайту замовника, у комплект входять машини та апарати для фільтрування чи очищення газів, газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні апарати, а виробником є сама «Westinghouse Electric Sweden AB».

Натомість у договорах виробником вказано фірму «Caverion Deutschland GmbH» (Німеччина). Гарантійний термін становить два роки з моменту введення в експлуатацію, але не більше трьох років із дати поставки. Строк експлуатації – не менше 20 років.

Сума угод на півтора відсотки нижча від загальної очікуваної вартості в 344,92 млн грн.

Єдиним конкурентом із вищою на піввідсотка ціною була чеська компанія «Škoda JS a.s.», яка не знижувала ціну під час аукціонів. Вона контролюється російською групою «Объединенные машиностроительные заводы». Останню контролює «Газпромбанк», основним акціонером якого є компанія «Лідер» Юрія Ковальчука – представника найближчого оточення Володимира Путіна.

Прокуратура Швейцарії підозрює «Skoda JS» у хабарі українському нардепу Миколі Мартиненку («Народний фронт»), близькому до тепер уже колишнього прем’єра Арсенія Яценюка. Мартиненко кілька скликань ВР очолював комітет з палива і енергетики та вважався куратором «Енергоатому». У грудні 2015 року він склав депутатський мандат.

В Україні «Skoda JS», якою керує Мірослав Горак, вигравала виключно підряди в системі «Енергоатому».

Фірма «Westinghouse Electric Sweden AB» є шведською філією американської компанії «Westinghouse Electric Company».

Нагадаємо, у березні 2016 року «Енергоатом» замовив цій фірмі інспекцію виробленого нею палива ТВЗ-WR на блоці №3 Южно-Української АЕС за $623 тис.

Україна планує перевести на американське паливо частину блоків АЕС аби зменшити залежність від поставок з Росії.

Довідково:

Нинішню закупівлю провели в рамках реалізації «Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій», затвердженої після аварії на японській АЕС «Фукусіма». У березні 2011 року внаслідок землетрусу і цунамі станція була відрізана від основного та аварійного електропостачання, що спричинило припинення подачі води для охолодження стрижнів. Інженери вручну відкрили клапани реакторів і випустити радіоактивну пару в атмосферу, щоб скинути тиск. Однак через контакт водяної пари з розплавленим цирконієм, яким вкриті паливні збірки, утворився водень, який згодом вибухнув, зруйнувавши три реактори з шести.

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