Злочевський за 29 мільйонів продав держзаводу газ дешевше від ціни «Нафтогазу»

ДП «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря» – «Машпроект» 14 березня уклало угоду з ТОВ «Енерго-сервісна компанія «Еско-Північ» про постачання природного газу на 28,85 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

У другому квартал 2017 року поставлять 3,60 млн кубометрів газу по 8 015 грн. за тисячу кубометрів.

Це на 15% дешевше від березневого тарифу «Нафтогазу України» для промисловості за умови оплати протягом або після періоду поставки у 9 439 грн. за тисячу кубометрів.

«Енерго-сервісна компанія «Еско-Північ» належить екс-міністру екології Миколі Злочевському.

Нагадаємо, торік у грудні завод за 61,90 млн грн. замовив у ТОВ «Нафтогазгруп «Деметра» газ на перший квартал поточного року по 7 224 грн. за тисячу кубометрів. Тоді тариф «Нафтогазу» був приблизно на стільки ж вищим.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Нафтогаз