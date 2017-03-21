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За рік Україна виплатила 11,5 мільярдів «внутрішньо переміщеним» пенсіонерам з ОРДЛО

21 Березня 2017

У 2016 році Пенсійний фонд перерахував внутрішньо переміщеним особам з ОРДЛО пенсій на 11,5 млрд грн. Це більш ніж вдвічі менше, ніж у 2015 році. Про це повідомляється у річному звіті голови ПФУ Андрія Зарудного.

У 2016 році видатки на пенсійні виплати по всій Україні склали 249,8 млрд грн, що на 12,3 млрд грн менше у порівнянні з 2015 роком. Це зменшення пов’язане, в основному, з призупиненням виплат пенсіонерам з числа ВПО.

Загалом на пенсійні виплати пенсіонерам з числа ВПО у 2016 році спрямовано 11,5 млрд грн, що на 17,9 млрд грн менше порівняно з 2015 роком, коли річні виплати для пенсіонерів ОРДЛО сягали майже 30 млрд грн.

«Разом у результаті проведених заходів щодо підтвердження правомірності пенсійних виплат особам з числа ВПО економія коштів Пенсійного фонду України склала 13,5 млрд гривень», – йдеться у звіті.

У грудні 2016 року пенсії виплачувалися 548,9 тис. пенсіонерів з числа ВПО, що на 407,1 тис. менше порівняно з відповідним періодом 2015 року. На територіях Донецької та Луганської областей, тимчасово непідконтрольних українській владі, на серпень 2014 року перебувало 1 278,2 тис. пенсіонерів.

Кількості пенсіонерів з ОРДЛО, яким Україна продовжує платити пенсії, відбулось через посилення верифікаційних заходів з боку Пенсійного фонду та СБУ.

У 2016 році всіх пенсіонерів з числа ВПО переведено на отримання виплат через рахунки та мережу «Ощадбанку» та запроваджено їх постійну верифікацію, в тому числі шляхом видачі електронних пенсійних посвідчень (у 2016 році оформлено видачу 216,7 тис. ЕПП).

«При цьому точних даних про чисельність пенсіонерів, що перебувають на непідконтрольній території, зокрема про померлих та тих, що виїхали в інші країни, немає», – вказує Пенсійний фонд України.

Нагадаємо, у березні проросійські бойовики відібрали контроль над низкою заводів та шахт, які працювали на території ОРДЛО і продовжували платити податки в бюджет України. Після цього президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБОУ про припинення вантажообігу з окупованими територіями.

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