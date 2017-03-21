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За півроку шлак для СхідГЗК від оточення Дробота подорожчав на 9%

21 Березня 2017

ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» 13 березня за результатами тендеру замовив ТОВ «Торговий дім «Еко-Сервіс» шлаку на 31,54 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року на Інгульську і Смолінську шахти поставлять 137 199 т гранульованого доменного шлаку для виробництва цементу по 230 грн. за тонну.

У жовтні 2016 року комбінат купував його у цього ж постачальника на 9% дешевше – по 209 грн. за тонну.

У відкритих джерелах шлак можна знайти по 205 грн./т без урахування доставки.

За нинішньою угодою, партії товару оплачуватимуть після поставки протягом десяти місяців. Переможець подав у складі пропозиції сертифікати на продукцію від ПАТ «Запоріжсталь» і ПАТ «Дніпровський меткомбінат».

Жовтоводський «Еко-Сервіс» належить Ігорю Ведуті – співзасновнику благодійного фонду ім. Віктора Замули «Наше місто» разом із Русланом Журилом, нині відстороненим очільником ОГХК, а до того – замдиректора ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» Сергія Дробота. Дробот зараз очолює державний концерн «Ядерне паливо», куди входить і СхідГЗК.

Свого часу серед засновників фірми було вищезгадана «Енерджі трейд груп», через ланцюжок пов’язана із самим Журилом.

Із 2008 року «Еко-Сервіс» виграв тендерів на 1,49 млрд грн., майже всі – у СхідГЗК. Зокрема із березня 2009 року він є монополістом на торгах комбінату щодо закупівлі гранульованого доменного шлаку.

Єдиним допущеним конкурентом із вищою на 0,03% ціною було ТОВ «Виробнича фірма «Сіріус», яке не знижувало ціну під час аукціону. Фірма з Новомосковська Дніпропетровської області належить Віктору Єрємєєву і Сергію Кияниці, власнику ТОВ «Виробнича компанія «Дніпромет». Із 2015 року вона отримала єдині три тендери ОГХК на поставку шлаку, щебеню і бутового каменю на 4,61 млн грн.

Столичне ТОВ «Санбум» киянина Андрія Кальмуцького і донеччанки Віри Захаричевої не допустили до торгів через відсутність антикорупційної програми.

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