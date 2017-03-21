На Черкащині викинуть 13 мільйонів на розмітку доріг, якій офіційно дозволено зійти з першим снігом

Служба утримання автомобільних доріг в Черкаській області планує витратити 13,03 млн грн. на розмітку державних трас фарбою, гарантійний термін на яку закінчиться до кінця поточного року. Про це повідомило видання «Інфоміст» з посиланням на «Прозорро».

Згідно з технічним завданням, передбачається нанести понад 2,5 тис. км розмітки на дорогах державного значення. Ідеться про автошляхи H-1 Київ – Знам’янка, Н-16 Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань і автобан Київ-Одеса. Крім того, заплановано нанести 215 км розмітки на дорогах місцевого значення.

У технічному завданні визначено, що гарантійний термін розмітки фарбою становить 6 місяців.

Торги призначено на 18 квітня. Відтак на розмітку, яка буде зроблена переможцем тендеру у травні, гарантійний термін закінчиться ще до кінця року. А на всю розмітку, яка має бути нанесена до настання зими, гарантія скінчиться наступної весни, коли зійде сніг.



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