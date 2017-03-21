Комунальник за безцінь віддав сімейній фірмі приміщення у Кременчуку

Прокуратура розслідує факт зловживання службовим становищем завідувача КМКП «Профдезінфекція №1» (Кременчук, Полтавська область) при передачі в оренду приміщення ТОВ «Фірма «Профдезінфекція № 1» без погодження з засновниками та по заниженій ціні.

Про це стало відомо з ухвали Автозаводського районного суду м. Кременчука, куди слідчий звернувся в рамках кримінального провадження у № 42017171090000003 від 04.01.2017 року.

Слідство встановило, що в липні минулого року керівник КМКП «Профдезінфекція № 1» уклав договір оренди приміщення з «Фірма «Профдезінфекція № 1». Засновником цього підприємства є його дружина, підписантом його син, а сам комунальник в цій фірми вказаний директором.

За умовами договору, вартість орендної плати за користування приміщення становила 600 грн. на рік. З матеріалів судової справи не відома площа приміщення.

Допитаний в якості свідка заступник начальника управління майном Полтавської обласної розказав, що в рамках проекту по об’єднанню комунальних закладів минулого року було прийняте рішення про ліквідацію «Профдезінфекція № 1». Він прибув на підприємство у складі комісії для проведення інвентаризації, під час якої було виявлено, що приватна фірма орендує приміщення комунального закладу. Сам договір оренди був складений з порушеннями: не проведено експертно-грошову оцінку майна , оренда оформлена без конкурсу, договір управління не погоджувався з обласною радою, вартість оренди суттєво занижена.

Кременчуцьке медичне комунальне підприємство по профілактичній дезінфекції № 1 (КМКП «Профдезінфекція №1») заснувало управління майна Полтавської області. Керівником комунального підприємства, яке з осені знаходиться в стані припинення, є Непийвода Анатолій Іванович.

Засновником «Фірма «Профдезінфекція № 1» є Непийвода Зінаїда Олексіївна, а керівником Непийвода Вадим Анатолійович. Донедавна посаду керівника займав сам Анатолій Непийвода.

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