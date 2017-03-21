«Інтеррибфлотівці» без торгів отримали 39 мільйонів на термінову експедицію в Антарктиду

ДУ Національний антарктичний науковий центр Національної академії наук України 17 березня замовила ТОВ «Інтерпромфлот» послуги з підготовки та проведення XXIІ Антарктичної експедиції за 39,20 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Замовили доставку на станцію Академік Вернадський (о. Галіндез) паливно-мастильних і будівельних матеріалів, запчастин, обладнання, комп’ютерної техніки, ліків, продуктів харчування, господарчих і канцелярських товарів. Також доставлять учених кораблем з/до Антарктиди і замовлять авіаквитки для учасників цієї та минулої експедицій, членів наукових загонів і супроводжуючого з/до найближчого аеропорту відносно порту відправлення. Сума угоди дорівнює $1,45 млн, що трохи дешевше від торішніх $1,50.

Строк надання послуг – до 20 травня. Специфікація та кошторис не опубліковані.

У пропозиції фірма вказала три судна з 12 пасажирськими місцями кожне: транспортний рефрижератор «Vectis Osprey», риболовні «Море Співдружності» і «Полюс-1».

Закупівлю провели за переговорною процедурою через нагальну потребу в умовах надзвичайної ситуації. Торги вже двічі відміняли через відхилення всіх учасників, тоді як до кінця безпечної навігації в Антарктиці лишилось близько місяця.

В обґрунтуванні сказано: «за умови усунення невідповідностей вимогам ст. 16 та 17 ЗУ «Про публічні закупівлі», учасником, якому можливо надіслати запрошення до участі в переговорній процедурі, в нинішній вкрай складній ситуації, є компанія ТОВ «Інтерпромфлот».

Мова йде про те, що на других відмінених торгах цю фірму відхилили через претензії до аналогічних договорів і невідповідність строку надання послуг.

Раніше севастопольське, а тепер миколаївське ТОВ «Інтерпромфлот» записане на киянина Олексія Трегубова, директором є Сергій Харенко.

Трегубов володіє аграрно-рибогосподарським кооперативом «Придунайська нива» з Володимиром Лєсним, Андрієм Земляним, Юрієм і Анатолієм Чередниченками та Григорієм Луцаєм. Луцай – співвласник корпорації «Інтеррибфлот» (ТМ «Аквамарин»), якій належить український риболовецько-крилевий траулер «Море Співдружності».

Донедавна «Інтерпромфлотом» керував Сергій Смагін, який підписав пропозицію і був присутній на переговорах разом із радником голови ради директорів ТОВ «Інтеррибфлот» Андрієм Чукліним, начальником Управління організації рибальства, аквакультури та наукового забезпечення галузі Державного агентства рибного господарства. Засновниками були миколаївське ТОВ «Союз-Капітал» і кіпрський офшор «Сендвол Холдінгс Лімітед» – центральна фірма корпорації «Інтеррибфлот».

Крім того, у російському реєстрі одразу після анексії Криму була зареєстрована севастопольська фірма «Інтерпромфлот» Володимира Нігара, екс-керівника корпорації.

Директор НАНЦ Валерій Литвинов у грудні 2016 р. заявив, що для надання послуг проштовхують «Море Содружества». Тоді як це судно завелике і не підходить для транспортно-розвантажувальних операцій біля Галіндезу, особливо для перекачки палива. Крім того, воно не має свідоцтва на пасажирські перевезення.

«На ньому взагалі немає кают для пасажирів, а наявні 132 койко-місця розраховані на екіпаж траулера і робочих, які переробляють виловлені рибу і криль», – каже Литвинов.

За його словами, власники і лобісти корабля знайшли підтримку в Держрибгоспі.

Нагадаємо, у 2015–2016 рр.. два аналогічні тендери на загальну суму 64,07 млн грн. виграла кіпрська «Bomelevia Investments Limited». Компанія зі статутним капіталом 1 тис євро заснована у липні 2014 р. і записана на місцевого директора на ім’я Тасос Пантелі. Останній через кіпрські офшори володів часткою статутного капіталу ТОВ «Вертекс Юнайтед» Бориса Кауфмана, власника ПАТ «Фінбанк».

Саме «Bomelevia Investments Limited» оскаржила нинішню закупівлю в АМКУ. В лютому вона листом пропонувала замовнику майже на третину нижчу ціну $1,00 млн, але той не запросив її на переговори. Скаргу лишили без розгляду, бо її підписала директор Марина Кузнецова, а оплатила інша особа – Сергій Анатолійович Терещук.

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