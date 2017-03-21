Фірму депутата Ляшка підозрюють в отриманні 3 мільйонів за фіктивне будівництво по підробним актам

Поліція підозрює посадовців Управління капітального будівництва Чернівецької ОДА, Хотинської РДА та ТОВ «МГБ Буд-Торг» у підробці актів виконаних робіт на суму 3,43 млн грн.

Про це стало відомо з ухвали Шевченківського районного суд м. Чернівці, куди слідчий звернувся з клопотанням в рамках кримінального провадження № 12017260000000143 від 24.01.2017р.

В листопаді 2015 року УКБ Чернівецької ОДА за результатами тендеру уклало угоду «МГБ Буд-Торг» на будівництво акушерський корпусу в м. Хотин вартістю 15,5 млн грн.

В подальшому сторони уклали додаткову угоду, за якою на 2015 рік було передбачено роботи на суму 3,43 млн грн. Вказані роботи були внесені до актів приймання робіт за грудень 2015 року та оплачені в повному обсязі.

Слідство встановило, в листопада 2016 року посадовці ОДА та «МГБ Буд-Торг» склали акт корегування, яким замінили види робіт, що були виконані роком раніше.

Але роботи, які вписали до актів, були виконані ще в 2006-2008 роках, хоча були неоплачені та знову вписані до тендерної документації.

Поліція звернулася до суду з клопотанням про доступ до рахунків фірми в ПАТ «Апекс – Банк», і суд це клопотання задовольнив.

«МГБ Буд-Торг» було засновано в 2013 році, її власниками з рівними частками в статутному капіталі вказані Юрій Гулик, Володимир Мулик та Руслан Бурдейний. Останній – депутат Чернівецької облради, входить до фракції Радикальної партії Олега Ляшка. Раніше саме Бурдейний був директором фірми, з вересня минулого року цю посаду займає Михайло Григор’єв.

Звіт про результати торгів з обрання переможцем «МГБ Буд-Торг» УКБ Чернівецької ОДА підписав Юрій Штефуник, який зараз займає посаду заступника голови цього управління.

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