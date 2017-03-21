Чверть від 3,5 мільйонів, які Філатов дав «укропчикам» на відпочинок пенсіонерів у санаторії, піде на поліграфію

КП «Оздоровлення та відпочинок» Дніпропетровської міської ради 17 березня за результатами тендеру замовило ТОВ «Яснополянське» послуги з організації відпочинку та дозвілля громадян міста похилого віку на 3,50 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На березень-серпень замовили 4 тис шестиденних путівок для пенсіонерів у комунальний санаторій-профілакторій «Лісний» (вул. Березанівська, 67) по 876 грн.

Програма другого табору «Золотий вік» включає лекції, майстер-класи, спортивні ігри, концерти, танцювальні, творчі, театральні та музичні вечори, прогулянки, масаж, перегляд фільму тощо. Харчування у нинішній підряд не входить.

Координатори з раціями, ліхтариками і свистками повинні цілодобово контролювати безпеку відпочивальників. Також підрядник забезпечує транспорт, фото- та відео-зйомку, першу медичну допомогу, прибирання, цілодобову охорону і відеоспостереження житлового корпусу та прилеглої території, а також брендоване оформлення.

За кошторисом найбільше грошей піде на друк поліграфії, а саме банерів, вивісок, оголошень, сувенірної та подарункової продукції – 900 тис грн., або чверть суми угоди.

Фірма «Яснополянське» належить Юлії Пилипчак. У 2015 році вона була виконавчим директором табору «Укропчик», організованого тоді ще тільки кандидатом у мери Дніпра, нардепом Борисом Філатовим. Поліграфія в таборі була виконана у стилі партії «Укроп».

Також Пилипчак є членом ради ГО «Сучасність і Жінка», яку очолює Марина Фофанова – засновниця ПП «ІКЦ «Порада». Торік у серпні ця фірма зі статутним капіталом 100 грн. вперше виграла тендер КП «Дніпроводоканал» щодо харчування у цьому ж санаторії «Лісному» на 2,69 млн грн. Цьогоріч вона отримала аналогічний підряд на 3,52 млн грн. – вже від новоствореного КП «Оздоровлення та відпочинок», якому передали заклад.

Єдиним конкурентом «Яснополянського» було ТОВ «РА Адверт» Валерія Цимбала та Ольги Чигиринської, співвласників ТОВ «Адверт Принт», а в 2012 році – довірених осіб кандидата в нардепи Сергія Чукмасова. Торік воно виграло єдиний тендер МКП «Дніпропетровський електротранспорт» щодо оздоровлення дітей за 3,01 млн грн. Табір знаходився там само, де роком раніше працював «Укропчик», – на базі колишнього табору імені Валентини Терешкової (вул. Гаванська, 11).

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