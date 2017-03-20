Вінницькі льотчики замовили «Укроборонсервісу» ремонт зенітки за 45 мільйонів

Військова частина А0215 (Вінниця, командування ВПС) МО України 13 і 15 березня уклала дві угоди з ДочП «Укроборонсервіс» ДК «Укрспецекспорт» про середній ремонт виробів на загальну суму 45,22 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 1 листопада за 45,12 млн грн. відремонтують командний пункт 5Н83С №1009 самохідного зенітно-ракетного комплексу С-300ПС «Фаворит».

Термін служби виробу буде продовжено на п’ять років, а ресурс – на 5 600 годин.

Ще 102 тис грн. піде на дефектування складових низьковисотного виявника 5Н66М №265262, який входить до складу вищезгаданого ЗРК.

Закупівлі провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції, що підтверджено інформаційно-аналітичною довідкою Київської торгово-промислової палати та висновками структурних підрозділів замовника. Такі ремонтні роботи може виконати лише «Укроборонсервіс».

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