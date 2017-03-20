У Бубки відписали 1,6 мільйона на організацію спортивних заходів

20 Березня 2017
Національний олімпійський комітет України 15 березня за результатами тендеру замовив ФОП Сагайдачна Олена Всеволодівна послуги з організації спортивних заходів на 1,65 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Цьогоріч організують і проведуть такі заходи:
Церемонія «Герої спортивного року-2016» відбудеться 31 березня у НСК «Олімпійський», оренда якого з парковкою, декоруванням та охороною обійдеться у 350 тис грн. Ще 259 тис грн. піде на забезпечення спецефектами, сценічним, світловим, звуковим та відео-обладнанням. Відео-зйомка з розміщенням на двох центральних загальноукраїнських телеканалах у зручний для перегляду час коштує 170 тис грн.
Підприємець Олена Сагайдачна подала на підтвердження досвіду аналогічний договір із НОК України за 2014 рік щодо інших заходів вартістю 2,18 млн грн.
Усього з 2014 року вона виграла тендерів нинішнього замовника на 9,03 млн грн. Крім того, ДУ «ДЦОП з художньої гімнастики» Міністерство молоді та спорту торік придбало у неї спортивних товарів на 185 тис грн.
Єдиним конкурентом був ФОП Отич Вадим Олександрович із різницею в ціні менше відсотка, який не знижував ціну під час аукціону. Із 2015 року суперник отримав підрядів виключно НОК України на 7,65 млн грн.
Футбол легитимизирует коррупцию и геополитический беспредел
11 Березня 2017
Як НАБУ і САП обіграли адвокатів Насірова з їх «лікарняною» стратегією
07 Березня 2017