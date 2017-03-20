У Бубки відписали 1,6 мільйона на організацію спортивних заходів

Національний олімпійський комітет України 15 березня за результатами тендеру замовив ФОП Сагайдачна Олена Всеволодівна послуги з організації спортивних заходів на 1,65 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч організують і проведуть такі заходи:

1,27 млн грн. – XI Всеукраїнська урочиста церемонія «Герої спортивного року-2016» на 500 осіб на одній з головних сцен у центрі Києва біля метро наприкінці березня;

– XI Всеукраїнська урочиста церемонія «Герої спортивного року-2016» на 500 осіб на одній з головних сцен у центрі Києва біля метро наприкінці березня; 247 тис грн. – семінар-нарада НОК України з суб’єктами олімпійського руху на 70 осіб у конференц-залі біля метро (два дні);

– семінар-нарада НОК України з суб’єктами олімпійського руху на 70 осіб у конференц-залі біля метро (два дні); 86 тис грн. – ХIII Всеукраїнський конкурс телевізійних програм «Світ спорту», фінал на 200 осіб у конференц-залі в Києві чи на околицях;

– ХIII Всеукраїнський конкурс телевізійних програм «Світ спорту», фінал на 200 осіб у конференц-залі в Києві чи на околицях; 43 тис грн. – Всеукраїнська церемонія «Свято олімпійського прапора» на площах чи стадіонах в обласних центрах та Києві з нагоди XIV літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю у місті Дьор, Угорщина (травень-липень).

Церемонія «Герої спортивного року-2016» відбудеться 31 березня у НСК «Олімпійський», оренда якого з парковкою, декоруванням та охороною обійдеться у 350 тис грн. Ще 259 тис грн. піде на забезпечення спецефектами, сценічним, світловим, звуковим та відео-обладнанням. Відео-зйомка з розміщенням на двох центральних загальноукраїнських телеканалах у зручний для перегляду час коштує 170 тис грн.

Підприємець Олена Сагайдачна подала на підтвердження досвіду аналогічний договір із НОК України за 2014 рік щодо інших заходів вартістю 2,18 млн грн.

Усього з 2014 року вона виграла тендерів нинішнього замовника на 9,03 млн грн. Крім того, ДУ «ДЦОП з художньої гімнастики» Міністерство молоді та спорту торік придбало у неї спортивних товарів на 185 тис грн.

Єдиним конкурентом був ФОП Отич Вадим Олександрович із різницею в ціні менше відсотка, який не знижував ціну під час аукціону. Із 2015 року суперник отримав підрядів виключно НОК України на 7,65 млн грн.

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