Сумських шляховиків підозрюють у привласненні 5 мільйонів на ремонті дороги Суми-Полтава

Поліція підозрює посадових осіб ПП «Харківспецбудмеханізація-7» та службових осіб Служби автомобільних доріг в Сумській області Державного агентства автомобільних доріг України у привласненні бюджетних коштів, виділених на ремонт та утримання дороги Суми-Полтава. Про це свідчить ухвала Зарічного районного суду м. Суми від 13 березня.

За даними слідства, протягом 2016 року посадовці харківського приватного підприємства у змові з службовцями Служби автомобільних доріг в Сумській області вносили неправдиві відомості до актів виконаних робіт щодо ремонту та утримання дороги Суми-Полтава. Фактично ж ремонтні роботи виконували працівники Клементівської ДЕД ДП «Сумський облавтодор».

Як з’ясували слідчі, сума збитків становить приблизно 5,5 млн. грн., що складає 10% від загального обсягу бюджетних коштів, передбачених на експлуатаційне утримання доріг державного значення Суми-Полтава та Суми-Юнаківка.

Суд задовольнив клопотання слідчих СУ ГУ Національної поліції в Сумській області, які розслідують кримінальне провадження № 42016200000000428 від 19.12.2016, і арештував документи щодо утримання та ремонту доріг, які були вилучені під час обшуку філії «Клементівська ДЕД» ДП «Сумський облавтодор» та Служби автомобільних доріг у Сумській області.

Засновником ПП «Харківспецбудмеханізація-7» є Інна Морозова, керівник Ярослав Ковальчук. Раніше фірмою керував Олександр Дуравкін – засновник харківського ТОВ «Будгарант-7»,

За даними «ВДЗ» та системи «Прозорро», у 2016 році Служба автомобільних доріг в Сумській області замовила «Харківспецбудмеханізація-7» ремонт дороги Суми-Полтави на загальну суму 31,58 млн грн.

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