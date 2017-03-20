Суд не дав СБУ порпатись у схематозі Дубневичів, аби слідчі не зачепили «підприємницьку діяльність «Нафтогазу»

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20 Березня 2017

Суд відмовив у задоволенні клопотання Головного слідчого управління СБУ щодо призначення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ НАК «Нафтогаз України» протягом 2013-2015 років. Про це повідомили «Наші гроші. Львів» з посиланням на ухвалу суду від 3 лютого 2017 року.

У ході ревізії слідчі СБУ планували перевірити договори, укладені «Нафтогазом» та ТОВ «Енергія-Новий Розділ» у період з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2015 року, встановити об’єми поставленого газу та з’ясувати суми сплачених коштів. На переконання слідчого, ревізія взаєморозрахунків допомогла б встановити усіх осіб, причетних до злочину.

Нагадаємо, в результаті маніпуляцій з обсягами «пільгового» газу протягом 2014-2015 років лише фірма «Енергія-Новий Розділ» завдала збитків «Нафтогазу» на близько 553 млн грн. Схема була  побудована на різниці в тарифах для різних категорій споживачів газу НАК «Нафтогаз України». Правоохоронці підозрюють, що «Енергія-Новий Розділ» штучно збільшувала об’єми відпущеного тепла населенню, під що отримувала «пільговий» газ, спалюючи його замість комерційного для виробництва електроенергії, яку потім збувала на оптовому ринку.

Суд відхилив клопотання слідчих СБУ. На думку суду, у клопотанні не ставиться питання про ревізію діяльності ТОВ «Енергія-Новий Розділ», натомість слідчі планують вивчити законність дій посадовців «Нафтогазу України», що виходить за межі предмету доказування у даному кримінальному провадженні. З цих міркувань суд дійшов висновку, що немає достатніх підстав для того, аби слідчі втручались у підприємницьку діяльність НАК «Нафтогаз України».

Бенефіціарними власниками ТОВ «Енергія-Новий Розділ» є народні депутати від БПП Богдан та Ярослав Дубневичі. Вони також володіють ТОВ «Енергія-Новояворівськ», яке, за даними слідства, використало не за призначенням 128 млн куб. м придбаного у НАК «Нафтогаз України» газу на загальну суму в  623 млн грн.

Докладніше див «Дубневичів підозрюють в заволодінні 900 мільйонами «Нафтогазу» (документ)»

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