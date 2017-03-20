Папір для «Артемсолі» за 3 мільйони за півроку подорожчав на чверть

ДП «Артемсіль» 13 березня уклало угоду з ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» про поставку паперу на 2,95 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До літа поставлять 150 т обгорткового паперу марки Ж масою квадратного метра 120+4/-5 г ГОСТ 8273-75 по 19 636 грн. за тонну.

У вересні 2016 року папір цієї марки купували по 15 382 грн./т, що на 22% дешевше за нинішню ціну.

Власником 99% акцій «Київського картонно-паперового комбінату» є австрійська фірма «Палп Мiлл Холдинг ГмбХ», яку пов’язують з уродженцем Росії Володимиром Крупчаком, екс-депутатом російської Держдуми і членом партії «Единая Россия». У 2007 році він став громадянином України, що врятувало його від кримінального переслідування в Росії.

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