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НАЗК за 2 мільйони орендувало сервери на рік за половину від їх балансової вартості

20 Березня 2017

Національне агентство з питань запобігання корупції 1 березня уклало угоду з ТОВ «Алтаюр» на оренду серверного обладнання на 2,16 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Після укладення останньої угоди у НАЗК повідомили, що вжиття заходів з дооснащення апаратної бази Реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, дозволить збільшити кількість одночасних сесій в пікових режимах роботи системи до 50 – 70 тисяч.

Орендовано на один рік 16 найменувань обладнання, у тому числі сервери Oracle та Primenergy. В угоді визначено балансову вартість обладнання – 3,05 млн грн. без ПДВ. Відтак з урахуванням податку НАЗК за два роки оплатить повну балансову вартість орендованого устаткування.

Закупівлю проведено без відкритих торгів, бо НАЗК і «Алтаюр» уклали інституційний договір № 2016/45 ще 1 липня 2016 року (дані про угоду у «Прозорро» відсутні). Після того НАЗК і фірма уклали низку угод по переговорній процедурі. Окрім останньої угоди була ще закупівля 250 комп’ютерів Brain по 12 945 грн на 3,25 млн грн. та оренда такого ж серверного обладнання на 0,43 млн грн. Відтак загальна вартість підрядів «Алтаюра» у НАЗК склала вже 5,84 млн грн.

Засновником фірми «Алтаюр» з 2012 року є Андрій Мартиненко, до нього власником був Олександр Доморацький.

Компанія працює під назвою Allta, серед своїх проектів вказує оснащення комп’ютерною технікою Держслужби ветеранів війни та учасників АТО. Даних про співпрацю з НАЗК на сайті фірми немає.

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