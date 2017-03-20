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Комунальник, який віддав 700 тисяч за непоставлені сміттєвози і отримав умовний термін, продовжив керувати установою

20 Березня 2017

Чугуївський суд Харківської області призначив директору Комунальної установи по забезпеченню діяльності з утримання та обслуговування майна спільної власності територіальних громад Чугуївського району Ігорю Вознюку 3 роки позбавлення волі умовно із позбавленням права обіймати певні посади і штрафом, та звільнив його за амністією. Про це свідчить вирок суду від 10 березня.

У 2013 році комунальна установа замовила ПП «Валява» два сміттєвози бокового і заднього завантаження за 697,9 тис грн. В подальшому Вознюк підписав акти виконаних робіт, на підставі чого були перераховані приватному підприємству кошти, хоча комунальники сміттєвози не отримали.

На думку обвинувачення, таким чином директор комунальної установи розтратив майно у великих розмірах, зловживаючи службовим становищем (ч.4 ст.191 КК України) та здійснив службове підроблення (ч.2 ст.366).

У суді Вознюк свою вину не визнав. Він повідомив, що особисто перевірив сміттєвози, але не в Чугуєві, а в Кременчуці, і виявив, що вони недоукомплектовані – не мали лопат для вбирання снігу. Він з підрядником підписав акт приймання-передачі та договір відповідального збереження для усунення недоліків. Втім його установа техніку так і не отримала. Вознюк звертався до Госпсуду Полтавської області, який стягнув з підрядника на користь комунальної установи частину перерахованих коштів за сміттєвози.

Суд вирішив, що обвинувачення не довело вину Вознюка за ст.191 та ст.366 і, вирішивши, що керівник комунальної установи не мав злочинного умислу збагатитися чи збагатити інших, перекваліфікував його дії на службову недбалість (ч.2 ст.367).

В результаті Вознюк отримав покарання у вигляді 3 років позбавлення волі умовно (іспитовий строк 2 роки) із позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки та зі штрафом 6800 грн. і за амністією звільнив його від призначеного покарання.

Ігор Вознюк, якого було призначено на посаду у 2010 році, продовжує очолювати Комунальну установи по забезпеченню діяльності з утримання та обслуговування майна спільної власності територіальних громад Чугуївського району.

Керівником та підписантом кременчуцького ПП «Валява» є Віктор Чхало. Його підприємства «Валява» та ТК «Влів» не поставили сміттєвози комунальникам селища Ружин (Житомирська область), Великої Олександрівки (Київська обл.), Шишаків і Глухова (Полтавська обл.), Кілії (Одеська обл.), Ковеля (Волинська обл.).

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