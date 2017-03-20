НОВИНИ

20.03.2017

Охорона голови Запорізької ОДА напала на знімальну групу «Наших Грошей»

Суд не дав СБУ порпатись у схематозі Дубневичів, аби слідчі не зачепили «підприємницьку діяльність «Нафтогазу»

Комунальник, який віддав 700 тисяч за непоставлені сміттєвози і отримав умовний термін, продовжив керувати установою

Папір для «Артемсолі» за 3 мільйони за півроку подорожчав на чверть

Сумських шляховиків підозрюють у привласненні 5 мільйонів на ремонті дороги Суми-Полтава

У Бубки відписали 1,6 мільйона на організацію спортивних заходів

Керівництво антидопінгового центру підозрюють у махінаціях з 80 мільйонами перед Олімпіадою в Лондоні

Вінницькі льотчики замовили «Укроборонсервісу» ремонт зенітки за 45 мільйонів

НАЗК за 2 мільйони орендувало сервери на рік за половину від їх балансової вартості

Американці разом з інститутом дружини Гайдука за $30 тисяч навчають менеджменту топів «оборонки»

17.03.2017

Фірма дружини керівника апарату Ужгородської РДА розіграла з своїм електриком тендер на 5 мільйонів

Комунальників Кернеса підозрюють у придбанні софту «Прозорого офісу» за ціною, завищеною на 23 мільйони

«Енергоатом» підтягне англійську мову низки працівників за 397 тисяч

Житомирський губернатор розпорядився повернути фірмі ставок, який у неї забрав суд через незаконну забудову

Обленерго Львочкіної за 31 мільйон купило в одеситів кабелів подекуди дорожче ринку

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Керівництво антидопінгового центру підозрюють у махінаціях з 80 мільйонами перед Олімпіадою в Лондоні

20 Березня 2017

Прокуратура підозрює керівництво Національного антидопінгового центру Мінмолоді та спорту у змові з ПП «НВО Нікомед» шляхом проведення в 2012-2014 роках по неконкурентній процедурі в одного учасника закупівель на суму 80,10 млн грн.

Про це стало відомо з ухвали Печерського районного суду м. Києва, куди слідчий звернувся в рамках кримінального провадження № 120151000600000000610 від 15.07.2015 року.

Яка саме закупівля викликала підозри – не повідомляється. З «Віснику держзакупівель» відомо, що у 2012 році фірма «Нікомед» була без тендеру обрана постачальником спектрометрів для Андтидопінгового центру на 76,41 млн грн.

З матеріалів засідання суду відомо, що відразу після відкриття кримінальної справи прокуратура направила до НАЦ запит про надання їй копій документів про закупівлі у «НВО Нікомед», але там це прохання проігнорували.

Досудове слідство встановило, що до вчинення кримінального правопорушення з закупівлями причетний керівник НАЦ, та його заступник – голова тендерного комітету.

Також прокуратура звернулася до Київської торгово-промислової палати про надання копії трьох експертних висновків за 2012 рік, на основі яких проводилися закупівлі. Але там також проігнорували прокуратуру.

В суді слідчий клопотав про доступ до висновків та документів Київської ТПП, суд це клопотання задовольнив.

Засновником НАЦ є Кабінет міністрів України. Структура центру передбачає, що керівництво ним здійснюється через директора та одного заступника. НАЦ очолює колишній начальник управління в справах фізкультури і спорту Іван Курліщук, його заступником є Ярослав Кручек.

До 2009 року «НВО «Нікомед» називалося ПП «Укрвакцина. В 2012 році власницею ПП «НВО «Нікомед» була Марина Качанова, фірма зараз перереєстрована в ТОВ, її власником вказаний Вадим Мирний, на якого також записане ТОВ «НВО «Медторг». За даними «Вісника держзакупівель», в 2012 році НАЦ зробив три закупівлі у «НВО «Нікомед» по переговорній процедурі на суму 81,02 млн грн. Найбільша з них – купівля хромато-мас-спектрометри високої розподільної здатності на загальну суму 76,41 млн грн. Тоді неконкурентні процедуру пояснили стислістю термінів через наближення  ХХХ літніх Олімпійських ігор в Лондоні.

Прокуратура також підозрює «НВО «НІкомед» в участі в оборудці щодо постачання Державній інспекції сільського господарства  в 2012 році  приладів для вимірювання фізичних та хімічних величин на загальну суму 11,86 млн грн. За версією слідства, вартість обладнання була завищеною удвічі.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , , ,

НАШІ БЛОГИ

Футбол легитимизирует коррупцию и геополитический беспредел
11 Березня 2017

Як НАБУ і САП обіграли адвокатів Насірова з їх «лікарняною» стратегією
07 Березня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

20.03.2017

Львів Суд не дав СБУ порпатись у схематозі Дубневичів, аби слідчі не зачепили «підприємницьку діяльність «Нафтогазу»

Харків Комунальник, який віддав 700 тисяч за непоставлені сміттєвози і отримав умовний термін, продовжив керувати установою

Донецьк Папір для «Артемсолі» за 3 мільйони за півроку подорожчав на чверть

Суми Сумських шляховиків підозрюють у привласненні 5 мільйонів на ремонті дороги Суми-Полтава

Київ У Бубки відписали 1,6 мільйона на організацію спортивних заходів

Вінниця Вінницькі льотчики замовили «Укроборонсервісу» ремонт зенітки за 45 мільйонів

17.03.2017

Ужгород Фірма дружини керівника апарату Ужгородської РДА розіграла з своїм електриком тендер на 5 мільйонів

Харків Комунальників Кернеса підозрюють у придбанні софту «Прозорого офісу» за ціною, завищеною на 23 мільйони

Житомир Житомирський губернатор розпорядився повернути фірмі ставок, який у неї забрав суд через незаконну забудову

Ужгород Обленерго Львочкіної за 31 мільйон купило в одеситів кабелів подекуди дорожче ринку

Київ Київський Гідропарк під Євробачення купив два круті атракціони за 7 мільйонів

16.03.2017

Запоріжжя НАБУ влаштувало обшуки у Запорізькій ОДА по земельній схемі після губернаторської інвентаризації земель

Житомир Суд за амністією звільнив від покарання керівника установи Міноборони, який розтратив 135 тисяч

Донецьк Шахтарі Вугледара замовили монополісту саморятівники із подвійною переплатою

Харків Росіяни застрахували майно Харкова вартістю півмільярда, заставлене по парковому кредиту Кернеса

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ