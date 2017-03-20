Керівництво антидопінгового центру підозрюють у махінаціях з 80 мільйонами перед Олімпіадою в Лондоні

Прокуратура підозрює керівництво Національного антидопінгового центру Мінмолоді та спорту у змові з ПП «НВО Нікомед» шляхом проведення в 2012-2014 роках по неконкурентній процедурі в одного учасника закупівель на суму 80,10 млн грн.

Про це стало відомо з ухвали Печерського районного суду м. Києва, куди слідчий звернувся в рамках кримінального провадження № 120151000600000000610 від 15.07.2015 року.

Яка саме закупівля викликала підозри – не повідомляється. З «Віснику держзакупівель» відомо, що у 2012 році фірма «Нікомед» була без тендеру обрана постачальником спектрометрів для Андтидопінгового центру на 76,41 млн грн.

З матеріалів засідання суду відомо, що відразу після відкриття кримінальної справи прокуратура направила до НАЦ запит про надання їй копій документів про закупівлі у «НВО Нікомед», але там це прохання проігнорували.

Досудове слідство встановило, що до вчинення кримінального правопорушення з закупівлями причетний керівник НАЦ, та його заступник – голова тендерного комітету.

Також прокуратура звернулася до Київської торгово-промислової палати про надання копії трьох експертних висновків за 2012 рік, на основі яких проводилися закупівлі. Але там також проігнорували прокуратуру.

В суді слідчий клопотав про доступ до висновків та документів Київської ТПП, суд це клопотання задовольнив.

Засновником НАЦ є Кабінет міністрів України. Структура центру передбачає, що керівництво ним здійснюється через директора та одного заступника. НАЦ очолює колишній начальник управління в справах фізкультури і спорту Іван Курліщук, його заступником є Ярослав Кручек.

До 2009 року «НВО «Нікомед» називалося ПП «Укрвакцина. В 2012 році власницею ПП «НВО «Нікомед» була Марина Качанова, фірма зараз перереєстрована в ТОВ, її власником вказаний Вадим Мирний, на якого також записане ТОВ «НВО «Медторг». За даними «Вісника держзакупівель», в 2012 році НАЦ зробив три закупівлі у «НВО «Нікомед» по переговорній процедурі на суму 81,02 млн грн. Найбільша з них – купівля хромато-мас-спектрометри високої розподільної здатності на загальну суму 76,41 млн грн. Тоді неконкурентні процедуру пояснили стислістю термінів через наближення ХХХ літніх Олімпійських ігор в Лондоні.

Прокуратура також підозрює «НВО «НІкомед» в участі в оборудці щодо постачання Державній інспекції сільського господарства в 2012 році приладів для вимірювання фізичних та хімічних величин на загальну суму 11,86 млн грн. За версією слідства, вартість обладнання була завищеною удвічі.

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