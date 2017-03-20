Американці разом з інститутом дружини Гайдука за $30 тисяч навчають менеджменту топів «оборонки»

ДГЗП «Спецтехноекспорт» ДК «Укрспецекспорт» 10 березня уклало угоду з компанією «Thunderbird Europe» (США) про консультаційні послуги з питань підприємницької діяльності та управління на $30 тис, або 813 тис грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Йдеться про спільний проект державного концерну «Укроборонпром» із бізнес-школою «Thunderbird School of Global Management», яка є частиною Університету штату Арізона.

Навчання керівників оборонної промисловості України розпочалось 13 березня у партнерстві з приватним Міжнародним інститутом менеджменту в Києві (МІМ-Київ). Програма включає три модулі, під час яких слухачі отримають повний набір аналітичних, управлінських, лідерських і стратегічних інструментів. Протягом двох перших модулів зі студентами працюватимуть викладачі інституту, а питання лідерства і стратегії під час останнього модулю розкриють американські колеги, зокрема, курс «Personal managerialskills» викладатиме Марк Браун.

Бенефіціаром Міжнародного інституту менеджменту через однойменне ПрАТ і кіпрський офшор «Юніглоу лімітед» («Uniglow Limited») є Олена Гайдук – дружина мільярдера Віталія Гайдука (№15 у рейтингу «Forbes»).

Останній раніше був співвласником «Індустріального союзу Донбасу», але напередодні приходу до влади Віктора Януковича продав свою частку Сергію Таруті, нині нардепу та екс-губернатору Донецької області. А той віддав половину акцій «ІСД» російським інвесторам, яких фінансував «Внешэкономбанк».

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