Житомирський губернатор розпорядився повернути фірмі ставок, який у неї забрав суд через незаконну забудову

Голова Житомирської ОДА Ігор Гундич затвердив ТОВ «Рибальський хутір» технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки водного фонду площею 19,62.

Про це пише Житомир.Інфо з посиланням на розпорядження голови ОДА.

Дундич доручив також управлінню екології та природних ресурсів житомирської ОДА укласти з «Рибацький хутір» договір на розроблення паспорта водного об’єкта, який розташований на території Пиріжківської сільської ради Малинського району

Фірма уже орендувала цей об’єкт з 2009 року. але в 2016 році прокуратура через суд розірвала оренду. Всупереч договору, «Рибацький хутір» побудував на березі п’ять альтанок і будинок рибалки. Верховний суд постановив знести будівлі і повернути ставок державі.

Від «Наших грошей»

У квітні 2009 року «Рибацький хутір» отримав у платне користування на 30 років для риборозведення земельну ділянку водного фонду площею 19,62 га, з яких більшу частину 13,10 га займає водний об’єкт – став. Земельна ділянка і став знаходяться в Житомирській області поблизу села Пиріжки.

ТОВ «Рибацький хутір» був заснований київським ТОВ «Будівельна група «КЖБК», що належить «Кісертон Лімітед» (Кіпр), з групи компаній Михайла Голиці, екс-депутата Київради, екс-начальника Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА (1996-2010) та екс-директора «Київміськубуду» (2010-2012), а також бізнес-партнера його родини – В’ячеслава Непопа, директора КП «Житлоінвестбуд-УКБ» і чинного депутата Київради.

Зараз «Рибацький хутор» записаний на киянку Анастасію Богданову. Раніше представник фірми заявляв, що незаконні альтанки будуть перенесені далі від ставка, а поруч з ним буде побудовано житловий комплекс.

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