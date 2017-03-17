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Житомирський губернатор розпорядився повернути фірмі ставок, який у неї забрав суд через незаконну забудову

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Голова Житомирської ОДА Ігор Гундич затвердив ТОВ «Рибальський хутір» технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки водного фонду площею 19,62.

Про це пише Житомир.Інфо з посиланням на розпорядження голови ОДА.

Дундич доручив також  управлінню екології та природних ресурсів житомирської ОДА укласти з «Рибацький хутір» договір на розроблення паспорта водного об’єкта, який розташований на території Пиріжківської сільської ради Малинського району

Фірма уже орендувала цей об’єкт з 2009 року. але в 2016 році прокуратура через суд розірвала оренду. Всупереч договору, «Рибацький хутір» побудував на березі п’ять альтанок і будинок рибалки. Верховний суд постановив знести будівлі і повернути ставок державі.

Від «Наших грошей»

У квітні 2009 року «Рибацький хутір» отримав у платне користування на 30 років для риборозведення земельну ділянку водного фонду площею 19,62 га, з яких більшу частину 13,10 га займає водний об’єкт – став. Земельна ділянка і став знаходяться в Житомирській області поблизу села Пиріжки.

ТОВ «Рибацький хутір» був  заснований київським ТОВ «Будівельна група «КЖБК», що належить «Кісертон Лімітед» (Кіпр), з групи компаній Михайла Голиці, екс-депутата Київради, екс-начальника Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА (1996-2010) та екс-директора «Київміськубуду» (2010-2012), а також бізнес-партнера його родини – В’ячеслава Непопа, директора КП «Житлоінвестбуд-УКБ» і чинного депутата Київради.

Зараз «Рибацький хутор» записаний на киянку Анастасію Богданову. Раніше представник фірми заявляв, що незаконні альтанки будуть перенесені далі від ставка, а поруч з ним буде побудовано житловий комплекс.

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