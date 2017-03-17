Обленерго Львочкіної за 31 мільйон купило в одеситів кабелів подекуди дорожче ринку

17 Березня 2017
ПАТ «Закарпаттяобленерго» 10 березня за результатами тендеру замовило ТОВ «ТД Одеського кабельного заводу «Одескабель» кабельно-провідникової продукції на 31,43 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До кінця року мають поставити 48 видів кабелів, проводів, тросів і строп (повний перелік із цінами – у таблиці нижче).
Ціни окремих найменувань на третину-чверть перевищують ринкові ціни.
Наприклад, кабель АВВГ 4х240 коштує 433 грн./м. У відкритих джерелах його можна знайти у продажу по 286–324 грн./м.
Рік тому «Закарпаттяобленерго» купувало його в цього ж постачальника по 273 грн./м.
Кабель ААБл-10 3х120 нині придбали по 418 грн./м., тоді як на ринку його продають по 284–307 грн./м.
Єдиним конкурентом було львівське ТОВ «Західенергоспецмонтаж» Олени Козак та Олени Лівадової, яким керує Павло Чернов.
Фірмою «ТД Одеського кабельного заводу «Одескабель» володіють родини екс-депутата Одеської облради Дмитра Іоргачова та Миколи Меркулова. Останні двоє увійшли до рейтингу найбагатших одеситів за версією «Forbes».
Нагадаємо, що у 2012 році 50% «Закарпаттяобленерго» купило ТОВ «Енергетична Україна ТВ», яке тоді належало «лужніковській» групі. Позаторік екс-генпрокурор Віктор Шокін не зміг довести суду незаконність цього продажу. Раніше в аналогічному позові відмовили фірмі Ігоря Коломойського через зволікання.
Нині «Енергетична Україна ТВ» належить Юлії Льовочкіній, сестрі лідера «Оппозиційного блоку» Сергія Льовочкіна. Наглядову раду обленерго очолює Ігор Тинний, який також є бізнес-партнером родини секретаря РНБОУ Олександра Турчинова.
Крім того, кіпрські офшори «Aktuelo Ventures Limited» і «Fostivola Ventures Limited» мають відповідно 8% і 10% обленерго.
|Найменування товару
|Од. виміру
|Кількість, од.
|Ціна, грн./од. із ПДВ
|Кабель АВВГ 2х6
|км
|40,000
|11 127
|Кабель АВВГ 4х6
|км
|25,000
|18 680
|Кабель АВВГ 4х70
|км
|1,000
|134 997
|Кабель АВВГ 4х95
|км
|1,000
|184 545
|Кабель АВВГ 4х120
|км
|1,000
|220 161
|Кабель АВВГ 4х150
|км
|0,800
|280 951
|Кабель АВВГ 4х240
|км
|0,500
|433 266
|Кабель ААБл-10 3х50
|км
|0,500
|254 000
|Кабель ААБл-10 3х120
|км
|3,500
|418 000
|Кабель ААБл-10 3х150
|км
|0,500
|502 000
|Кабель АСБл-11 3х70
|км
|1,150
|293 393
|Кабель АСБл-10 3х120
|км
|1,800
|388 943
|Кабель АСБл-10 3х185
|км
|4,600
|517 746
|Кабель АСБл-10 3х240
|км
|3,300
|607 892
|Кабель АСБл-1 4х240
|км
|1,100
|627 454
|Кабель АПвПу2г 1х630(гж)/95-110
|км
|5,870
|96 880
|Провід ASXsn 2х16
|км
|100,000
|20 459
|Провід ASXsn 2х25
|км
|19,000
|28 295
|Провід ASXsn 4х16
|км
|55,000
|39 698
|Провід ASXsn 4х25
|км
|10,000
|58 510
|Провід ASXsn 4х35
|км
|18,000
|74 606
|Провід ASХsn 4х50
|км
|82,000
|102 446
|Провід ASXsn 4х70
|км
|9,000
|142 322
|Провід ASXsn 4х95
|км
|1,500
|186 877
|Провід СИП-3 1х50 20кВ
|км
|12,300
|21 290
|Провід СИП-3 1х70 20кВ
|км
|36,810
|29 648
|Провід СИП-3 1х95 20кВ
|км
|5,440
|36 184
|Кабель АПвПу2г 1×185/70-10
|км
|3,851
|27 055
|КОМПЛЕКТ ВИМІРЮВАЛЬНИХ КАБЕЛІВ ДЛЯ МЕГАОМЕТРУ Е6-24
|шт.
|15,000
|2 289
|Провід КПпВонг-HFО-ВПЭ (600) 8х2х0,56 (S/FTP-cat.7 LSOH)
|км
|12,500
|27 096
|Провід КПВ-ВП (350) 4х2х0,51 (UTP-cat.5E)
|км
|28,100
|6 309
|Кабель ОКЛ-8-ДД(6,0)12*12Е1-0,40Ф3,5/0,30 H19-144/0
|км
|16,200
|61 286
|Кабель КМВЕВ (JE-LiY(St)Y) 8х0,2 мм²
|км
|3,300
|8 586
|Кабель ТППэп 50х2х0,64
|км
|1,300
|108 146
|Кабель ТЗПАШп 7х4х1,2
|км
|1,580
|327 309
|Кабель ТЗПАШп 4х4х1,2
|км
|0,450
|206 721
|Стропа 1,30 м*16
|шт.
|8,000
|362
|Стропа 1,5 м*19
|шт.
|21,000
|502
|Стропа 4,00*18
|шт.
|13,000
|712
|Трос 16,5 ГОСТ 2688 м
|м
|850,000
|48
|Трос 14 ГОСТ 2688 м
|м
|110,000
|36
|Паук 4-х гілковий 3,2м (10т)
|шт.
|22,000
|4 068
|Кабель ВВГ-6 3х120
|км
|0,200
|898 312
|Провід ПЕЕАІ2 – Д 200 А 1,5
|кг
|35,000
|196
|Провід ПЕЕАІ2 – Д 200 А 1,9
|кг
|20,000
|195
|Провід ПЕЕАІ2 – Д 200 А 2,12
|кг
|40,000
|195
|Провід ПЭТ-155 1,5
|кг
|60,000
|234
|Провід ПЭТ-155 1,9
|кг
|40,000
|234
Tеги | Енергетика, Метал
Футбол легитимизирует коррупцию и геополитический беспредел
11 Березня 2017
Як НАБУ і САП обіграли адвокатів Насірова з їх «лікарняною» стратегією
07 Березня 2017