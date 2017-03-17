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Обленерго Львочкіної за 31 мільйон купило в одеситів кабелів подекуди дорожче ринку

17 Березня 2017

ПАТ «Закарпаттяобленерго» 10 березня за результатами тендеру замовило ТОВ «ТД Одеського кабельного заводу «Одескабель» кабельно-провідникової продукції на 31,43 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року мають поставити 48 видів кабелів, проводів, тросів і строп (повний перелік із цінами – у таблиці нижче).

Ціни окремих найменувань на третину-чверть перевищують ринкові ціни.

Наприклад, кабель АВВГ 4х240 коштує 433 грн./м. У відкритих джерелах його можна знайти у продажу по 286324 грн./м.

Рік тому «Закарпаттяобленерго» купувало його в цього ж постачальника по 273 грн./м.

Кабель ААБл-10 3х120 нині придбали по 418 грн./м., тоді як на ринку його продають по 284307 грн./м.

Єдиним конкурентом було львівське ТОВ «Західенергоспецмонтаж» Олени Козак та Олени Лівадової, яким керує Павло Чернов.

Фірмою «ТД Одеського кабельного заводу «Одескабель» володіють родини екс-депутата Одеської облради Дмитра Іоргачова та Миколи Меркулова. Останні двоє увійшли до рейтингу найбагатших одеситів за версією «Forbes».

Нагадаємо, що у 2012 році 50% «Закарпаттяобленерго» купило ТОВ «Енергетична Україна ТВ», яке тоді належало «лужніковській» групі. Позаторік екс-генпрокурор Віктор Шокін не зміг довести суду незаконність цього продажу. Раніше в аналогічному позові відмовили фірмі Ігоря Коломойського через зволікання.

Нині «Енергетична Україна ТВ» належить Юлії Льовочкіній, сестрі лідера «Оппозиційного блоку» Сергія Льовочкіна. Наглядову раду обленерго очолює Ігор Тинний, який також є бізнес-партнером родини секретаря РНБОУ Олександра Турчинова.

Крім того, кіпрські офшори «Aktuelo Ventures Limited» і «Fostivola Ventures Limited» мають відповідно 8% і 10% обленерго.

 

Найменування товару Од. виміру Кількість, од. Ціна, грн./од. із ПДВ
Кабель АВВГ 2х6 км 40,000 11 127
Кабель АВВГ 4х6 км 25,000 18 680
Кабель АВВГ 4х70 км 1,000 134 997
Кабель АВВГ 4х95 км 1,000 184 545
Кабель АВВГ 4х120 км 1,000 220 161
Кабель АВВГ 4х150 км 0,800 280 951
Кабель АВВГ 4х240 км 0,500 433 266
Кабель ААБл-10 3х50 км 0,500 254 000
Кабель ААБл-10 3х120 км 3,500 418 000
Кабель ААБл-10 3х150 км 0,500 502 000
Кабель АСБл-11 3х70 км 1,150 293 393
Кабель АСБл-10 3х120 км 1,800 388 943
Кабель АСБл-10 3х185 км 4,600 517 746
Кабель АСБл-10 3х240 км 3,300 607 892
Кабель АСБл-1 4х240 км 1,100 627 454
Кабель АПвПу2г 1х630(гж)/95-110 км 5,870 96 880
Провід ASXsn 2х16 км 100,000 20 459
Провід ASXsn 2х25 км 19,000 28 295
Провід ASXsn 4х16 км 55,000 39 698
Провід ASXsn 4х25 км 10,000 58 510
Провід ASXsn 4х35 км 18,000 74 606
Провід ASХsn 4х50 км 82,000 102 446
Провід ASXsn 4х70 км 9,000 142 322
Провід ASXsn 4х95 км 1,500 186 877
Провід СИП-3 1х50 20кВ км 12,300 21 290
Провід СИП-3 1х70 20кВ км 36,810 29 648
Провід СИП-3 1х95 20кВ км 5,440 36 184
Кабель АПвПу2г 1×185/70-10 км 3,851 27 055
КОМПЛЕКТ ВИМІРЮВАЛЬНИХ КАБЕЛІВ ДЛЯ МЕГАОМЕТРУ Е6-24 шт. 15,000 2 289
Провід КПпВонг-HFО-ВПЭ (600) 8х2х0,56 (S/FTP-cat.7 LSOH) км 12,500 27 096
Провід КПВ-ВП (350) 4х2х0,51 (UTP-cat.5E) км 28,100 6 309
Кабель ОКЛ-8-ДД(6,0)12*12Е1-0,40Ф3,5/0,30 H19-144/0 км 16,200 61 286
Кабель КМВЕВ (JE-LiY(St)Y) 8х0,2 мм² км 3,300 8 586
Кабель ТППэп 50х2х0,64 км 1,300 108 146
Кабель ТЗПАШп 7х4х1,2 км 1,580 327 309
Кабель ТЗПАШп 4х4х1,2 км 0,450 206 721
Стропа 1,30 м*16 шт. 8,000 362
Стропа 1,5 м*19 шт. 21,000 502
Стропа 4,00*18 шт. 13,000 712
Трос 16,5 ГОСТ 2688 м м 850,000 48
Трос 14 ГОСТ 2688 м м 110,000 36
Паук 4-х гілковий 3,2м (10т) шт. 22,000 4 068
Кабель ВВГ-6 3х120 км 0,200 898 312
Провід  ПЕЕАІ2 – Д 200 А 1,5 кг 35,000 196
Провід  ПЕЕАІ2 – Д 200 А 1,9 кг 20,000 195
Провід  ПЕЕАІ2 – Д 200 А 2,12 кг 40,000 195
Провід  ПЭТ-155 1,5 кг 60,000 234
Провід ПЭТ-155 1,9 кг 40,000 234

 

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