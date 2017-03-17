Київський Гідропарк під Євробачення купив два круті атракціони за 7 мільйонів

КЗ «Парк культури та відпочинку «Гідропарк» Департаменту культури КМДА 13-15 березня за результатами тендері уклав дві угоди про закупівлю атракціонів на загальну суму 6,88 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Договори передбачають аванс у розмірі 80% згідно постанови КМУ №117 та розпорядження КМДА №1261 «Про підготовку та проведення у 2017 році пісенного конкурсу «Євробачення» в місті Києві». Строк поставки – до 2 травня.

ФОП Сердюков Олександр Олександрович за 3,58 млн грн. замовили атракціон «Лабіринт» площею 964 кв. м з ігровим майданчиком площею 818 кв. м. Ціна включає металеві конструкції, пластикові щити, покриття, декорації з героями коміксів, систему обслуговування, доставку, адміністративні та фінансові витрати.

ФОП Стрелковський Вячеслав Іванович за 3,30 млн грн. поставить відкритий атракціон «Роллердром – Льодова ковзанка» з холодильною установкою на етиленгліколі. Загальна площа комплекту становить 800 кв. м, а самого атракціону – 512 кв. м

Обидва столичні підприємці раніше не вигравали тендерів.

Адреса електронної пошти Сердюкова mirlabirintov@gmail.com належить компанії «Мир лабиринтов».

Стрелковський володіє ТОВ «Київ Круіз» разом із Іванною Стрелковською.

Єдиним конкурентом ФОПів з вищою на піввідсотка ціною було київське ПП «Приватне науково-виробниче підприємство Стиль-Майстер» Валерія Шрамка з Немирова Вінницької області.

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