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Комунальників Кернеса підозрюють у придбанні софту «Прозорого офісу» за ціною, завищеною на 23 мільйони

17 Березня 2017

Посадових осіб КП «Харківський дата центр» підозрюють у зловживанні службовим становищем під час придбання програмного забезпечення у ТОВ «Фінмарт», що могло призвести до завищення ціни на 23 млн грн. Про це свідчить низка ухвал Київського районного суду м. Харкова від 9 березня.

У грудні минулого року «Харківський дата центр» замовив «Фінмарту» комп’ютерну програму «Центр соціальних послуг», яка призначена для автоматизованого надання соціальних послуг у форматі «Прозорий офіс».

Закупівлю провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції. Торгова-промислова палата України підтвердила замовнику, що автором єдиної такої програми на ринку є Євгенія Панова. Остання у свою чергу передала виключні майнові права київській фірмі «Фінмарт».

За даними слідства, посадовці комунального підприємства, застосувавши переговірну процедуру, уклали договір про закупівлю програмного забезпечення за завищеною ціною. Таким чином, вони завдали шкоди державним інтересам на суму близько 23 млн грн.

Суд надав слідчим відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківської області, які розслідують кримінальне провадження № 12017220000000077 від 25.01.2017, доступ до висновку Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України, до інших документів інституту, що виготовлялися в інтересах «Харківського дата центру» та «Фінмарту», до листування з цими двома підприємствами співробітників Торгово-промислової палати України, а також до документації щодо авторського права на твір «Комп’ютерна програма «Центр соціальних послуг».

Суд також надав доступ до рахунків «Харківського дата центру» та «Фінмарту», та до іншої документації приватної фірми.

Засновником і директором «Фінмарту» є Віталій Володимирович Панов із смт. Пісківка Київської обл. Там із ним за однією адресою зареєстрована вищезгадана Євгенія Валеріївна Панова, власниця ТОВ «Софт Флекс». У 2007 році саме їй та Станіславу Зелінському деякий час належав «Фінмарт».

«Харківський дата центр» було створено у вересні минулого року, керує ним Олександр Яковлев, екс-директор КП «Жилкомсервіс».

Нагадаємо, у травні 2015 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про затримання Яковлева. За словами міністра, Яковлеву пред’явили звинувачення в тому, що він зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з головним бухгалтером підприємства Іриною Кузнецовою розтратив гроші КП «Жилкомсервіс» на суму 10,39 млн грн.

Пізніше в ухвалі Печерського районного суду підопічні Авакова вже розповідали про понад 25 млн грн. збитків. За підозрою правоохоронців, у 2012-2014 роках керівники КП уклали низку договорів про поставку товарів, робіт та послуг із підприємствами, що мали ознаки фіктивності. Більше того, серед цих фірм були компанії з «конвертаційного центру» вбитого у Москві сепаратиста Жиліна.

Справу з 2016 року розглядає Дзержинський суд міста Харкова.

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