Фірма дружини керівника апарату Ужгородської РДА розіграла з своїм електриком тендер на 5 мільйонів

Поліція підозрює посадовців Невицької сільради (Закарпатська область) в порушенні тендерного законодавства під час оцінки пропозицій конкурсних торгів на будівництво спорткомплексу вартістю 4,67 млн грн.

Про це стало відомо з ухвал Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області, куди слідчий звернувся з клопотанням в рамках кримінального провадження № 42016071030000089 від 23 листопада 2016 року.

З матеріалів справи відомо, що в травні-липні 2016 року Невицька сільрада Ужгородського району провела тендер на будівництво спорткомплексу. Коли обласна поліція провела перевірку використання бюджетних коштів, то виявила порушення під час проведення самого тендеру.

Слідчі встановили, що учасниками торгів був фізична особа-підприємець та ТОВ «Йовро буд». Співзасновником фірми є колишня дружина ФОПа, з яким вона конкурувала на тендері. Крім того, сам підприємець був оформлений в штат «Йовро буд» на посаді електрика, перед самим тендером фірма надала 279 тис грн. поворотної фіндопомоги.

Всі ці факти, на думку, поліції говорять про змову учасників тендеру, комітет з конкурсних торгів повинен був відхилити їх пропозиції.

Слідчий клопотав в суді про доступ до тендерної документації сільради та пропозиції «Йовро буд» і суд ці клопотання задовольнив.

За даними «Вісника державних закупівель», в кінці липня 2016 року переможцем тендеру з будівництва спорткомплексу в селі Невицьке був визнаний Віктор Петро з пропозицією 4,67 млн грн.

Його єдиним конкурентом на торгах було «Йовро буд», засновниками якого є Наталія Петро та Галина Василинчук. Остання є дружиною керівника апарату Ужгородської РДА Михайла Пігана, їй також належить ТОВ «Уж-строй».

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