«Енергоатом» підтягне англійську мову низки працівників за 397 тисяч

ДП «НАЕК «Енергоатом» 10 березня уклало угоду з ТОВ «Спеціалізований мовний центр «Менеджер» про послуги з підвищення кваліфікації у 2017 році на 397 тис грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Замовили 720 академічних годин поглибленого вивчення ділової англійської мови для професійного вжитку із розрахунку 24 години щомісяця на кожну із трьох груп спеціалістів. Перша група з 12 осіб має рівень володіння мовою Intermediate Plus, інші дві з 10 та 12 осіб – Pre-Intermediate.

Послуги надаватимуть у Києві на території «Енергоатома» по вул. Назарівська, 3 та ВП «Атомпроектінжиніринг» по вул. Гайдара, 6.

Година коштує 552 грн. із ПДВ. Це відповідає ціні навчання на рівні «Удосконалення» для корпоративної групи на території замовника, вказаній на сайті компанії.

Із цієї суми на оплату праці піде 213 грн., на матеріальні витрати – 161 грн., на накладні витрати – 7 грн., на прибуток – 78 грн.

Власниками київського «СМЦ «Менеджер» є Наталія, Олег та Ігор Косенки.

У 2010 році Школа вищого корпусу Державної служби Національного агентства України з питань державної служби замовила фірмі навчання іноземним мовам держслужбовців та посадовців місцевого самоврядування у сфері євроінтеграції за 515 тис грн.

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