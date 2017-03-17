Донецький інтернат придбав Фуросемід вдвічі дорожче, ніж виробник його продав залізничній лікарні

Сечогінний препарат Фуросемід у таблетках (40 мг №50) виявився найдорожчим для Камишівського психоневрологічного інтернату (Донецька обл.).

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро» з жовтня 2016 року.

Фірма ПНВП «Галіс» Леоніда Габінського продала його очолюваній Миколою Панковим установі по 14,20 грн. за пачку. Це майже вдвічі дорожче від середньої ціни по закупівлях інших лікарень у цей період, яка склала близько 8 гривень.

При цьому інтернат купував Фуросемід виробництва заводу «Дарниця». Препарат саме цього виробника також купували кілька інших лікарень. А філія «Центр охорони здоров’я» ПАТ «Укрзалізниця» придбала його безпосередньо у «Дарниці» по 6,79 грн., тобто більше ніж вдвчі дешевше.

Також значно дорожче від ринкового рівня обійшовся Фуросемід для «Обласного психіатрично-наркологічного медичного об’єднання» Київської обласної ради (13,76 грн.) та Гадяцького геріатричного будинку-інтернату (11,31 грн.)

Замовник Ціна з ПДВ, грн. Продавець Дата договору Камишівський психоневрологічний інтернат 14,20 ПНВП «ГАЛІС» 2017-01-27 КЗ Київської обласної ради «Обласне психіатрично-наркологічне медичне об’єднання» 13,76 ТОВ «ФРАМ КО» 2017-01-16 Гадяцький геріатричний будинок-інтернат 11,31 ЦРА№16 філія ПОКП «Полтавафарм» 2017-01-23 Харківська установа виконання покарань № 27 10,81 ТОВ «СВОЯ АПТЕКА» 2016-12-16 КЗ «Криворізька міська лікарня №3» Дніпропетровської обласної ради» 10,61 ТОВ «Бадм-Б» 2017-01-31 КЗ «Костопільський обласний ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів фізичної культури і спорту « РОР 10,61 ТОВ «БаДМ» 2017-02-13 Золочівський районний територіальний центр соціального обслуговування(надання соціальних послуг) 10,61 ТОВ «БаДМ» 2017-02-01 КЗ Черкаський обласний наркологічний диспансер ЧОР 10,61 ТОВ Бадм-Б 2017-02-13 В середньому 7,97 КЗ «Дніпропетровський обласний госпіталь ветеранів війни» 6,23 ТОВ «БАДМ-Б» 2017-02-15 Радомишльський психоневрологічний інтернат 6,23 ТОВ «БаДМ» 2017-02-03 КЗ «Гейківська психоневрологічна лікарня» ДОР 6,23 ТОВ «БАДМ-Б» 2017-02-01 КУ «Дніпропетровська дитяча міська клінічна лікарня № 5» Дніпропетровської обласної ради» 6,22 ПП АКБАРС 2016-12-01 Горохівський психоневрологічний інтернат 6,22 ТОВ «ВЕНТА. ЛТД» 2017-02-01 КЗ «П’ятихатський геріатричний пансіонат» ДОР 6,14 ТОВ «БаДМ» 2017-02-06 Борзнянський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 6,10 ТОВ «Восток-Фарм» 2017-02-13

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