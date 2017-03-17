Донецький інтернат придбав Фуросемід вдвічі дорожче, ніж виробник його продав залізничній лікарні

17 Березня 2017
Сечогінний препарат Фуросемід у таблетках (40 мг №50) виявився найдорожчим для Камишівського психоневрологічного інтернату (Донецька обл.).
Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро» з жовтня 2016 року.
Фірма ПНВП «Галіс» Леоніда Габінського продала його очолюваній Миколою Панковим установі по 14,20 грн. за пачку. Це майже вдвічі дорожче від середньої ціни по закупівлях інших лікарень у цей період, яка склала близько 8 гривень.
При цьому інтернат купував Фуросемід виробництва заводу «Дарниця». Препарат саме цього виробника також купували кілька інших лікарень. А філія «Центр охорони здоров’я» ПАТ «Укрзалізниця» придбала його безпосередньо у «Дарниці» по 6,79 грн., тобто більше ніж вдвчі дешевше.
Також значно дорожче від ринкового рівня обійшовся Фуросемід для «Обласного психіатрично-наркологічного медичного об’єднання» Київської обласної ради (13,76 грн.) та Гадяцького геріатричного будинку-інтернату (11,31 грн.)
|Замовник
|Ціна з ПДВ, грн.
|Продавець
|Дата договору
|Камишівський психоневрологічний інтернат
|14,20
|ПНВП «ГАЛІС»
|2017-01-27
|КЗ Київської обласної ради «Обласне психіатрично-наркологічне медичне об’єднання»
|13,76
|ТОВ «ФРАМ КО»
|2017-01-16
|Гадяцький геріатричний будинок-інтернат
|11,31
|ЦРА№16 філія ПОКП «Полтавафарм»
|2017-01-23
|Харківська установа виконання покарань № 27
|10,81
|ТОВ «СВОЯ АПТЕКА»
|2016-12-16
|КЗ «Криворізька міська лікарня №3» Дніпропетровської обласної ради»
|10,61
|ТОВ «Бадм-Б»
|2017-01-31
|КЗ «Костопільський обласний ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів фізичної культури і спорту « РОР
|10,61
|ТОВ «БаДМ»
|2017-02-13
|Золочівський районний територіальний центр соціального обслуговування(надання соціальних послуг)
|10,61
|ТОВ «БаДМ»
|2017-02-01
|КЗ Черкаський обласний наркологічний диспансер ЧОР
|10,61
|ТОВ Бадм-Б
|2017-02-13
|В середньому
|7,97
|КЗ «Дніпропетровський обласний госпіталь ветеранів війни»
|6,23
|ТОВ «БАДМ-Б»
|2017-02-15
|Радомишльський психоневрологічний інтернат
|6,23
|ТОВ «БаДМ»
|2017-02-03
|КЗ «Гейківська психоневрологічна лікарня» ДОР
|6,23
|ТОВ «БАДМ-Б»
|2017-02-01
|КУ «Дніпропетровська дитяча міська клінічна лікарня № 5» Дніпропетровської обласної ради»
|6,22
|ПП АКБАРС
|2016-12-01
|Горохівський психоневрологічний інтернат
|6,22
|ТОВ «ВЕНТА. ЛТД»
|2017-02-01
|КЗ «П’ятихатський геріатричний пансіонат» ДОР
|6,14
|ТОВ «БаДМ»
|2017-02-06
|Борзнянський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
|6,10
|ТОВ «Восток-Фарм»
|2017-02-13
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