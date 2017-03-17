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Держрезерв дав 62 мільйони за консерви на третину дорожчі, ніж купили прикордонники

17 Березня 2017

Державне агентство резерву України 14 березня за результатами тендеру замовив ТОВ «Дніпрозбут» м’ясних консерв на 62,16 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять 1,20 млн металевих банок тушкованої яловичини вищого сорту за ДСТУ 4450:2005 масою нетто 525 г по 51,80 грн./шт.

Строк придатності має становити чотири роки.

У листопаді 2016 року Окрема комендатура охорони і забезпечення Державної прикордонної служби України купила такі консерви по 62,86 грн./кг. Відтак банка вагою 525 г коштувала би 33,00 грн./шт., що на третину дешевше за тендерну ціну Держрезерву.

Зараз у відкритих джерелах тушковану яловичину з таким строком придатності можна знайти у роздрібному продажу по 60 грн./шт.

«Дніпрозбут» належить Марині Ставській, відомій як співзасновниця севастопольського ТОВ «ВКП «Броксервіс». Це підприємство регулярно вигравало тендери Держрезерву і Аграрного фонду, де його конкурентами виступали фірми партнерів Ставської.

Єдиним конкурентом із різницею в ціні 0,4% було київське ТОВ «Фінінтертехнологія», причому обидва учасника жодного разу не знижували ціни під час аукціонів. Засновником цієї фірми є донеччанин Гліб Гринько, а директором – Сергій Карасенко.

Гринько керував ТОВ «Ясинуватський Укрпромінвест» і ТОВ «Донінвест Плюс» донеччанки Ганни Асланової – співзасновниці ТОВ «Сінтезпродсервіс», яке пов’язували з екс-міністром регіонального розвитку Анатолієм Близнюком. Остання фірма фігурує у кримінальному провадженні як одне з підприємств, які високопосадовці Державної пенітенціарної служби України використовували у своїй схемі для привласнення бюджетних коштів на тендерах.

За даними «Інформаційного спротиву», Ганна Асланова керує справами ТОВ «Лекка», одного із минулорічних найбільших годувальників тюремників.

У грудні «Фінінтертехнологія» виграла єдиний тендер Департаменту забезпечення діяльності Державної пенітенціарної служби України на поставку квашеної капусти на 19,50 млн грн. Із нею змагалися згадана «Лекка» і ТОВ «Тесткабель».

Державне агентство резерву очолює Вадим Мосійчук. До призначення він очолював компанії з управління активами «СЕБ Ессет Менеджмент Україна» шведської групи SEB, «Райффайзен Аваль» та «Кінто», а також працював у Міністерстві економіки.

Його першим заступником із 11 січня є Євген Барах – колишній виконуючий обов’язки голови Державного агентства автомобільних доріг, племінник головного військового прокурора України Анатолія Матіоса. До приходу в «Укравтодор» він працював зокрема у ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» – одній з фірм групи «ICU». Представники цієї групи після обрання президентом Петра Порошенка отримали високі посади у владі. Валерія Гонтарєва стала головою Нацбанку, Володимир Демчишин – міністром енергетики і вуглепрому, Дмитро Вовк очолив НКРЕКП.

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