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Затриманий на хабарі головлікар залишився на посаді і відразу закупив Дигоксин у 1,5 рази дорожче від решти України

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Дві лікарні закупили препарат Дигоксин (для хворих на тахікардію) по цінам, які значно перевищують ринкові.

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро» з жовтня 2016 року.

В аптеках розчин Дигоксину для ін’єкцій (0,25 мг/мл по 1 мл в ампулах №10) коштує від 30 до 40 гривень за упаковку. Такий саме рівень показали і абсолютна більшість лікарень в «Прозорро» – в середньому закупівельна ціна сімдесяти лікарень – 33 грн.

Два заклади змогли придбати розчини по 53 гривні за упаковку, що у півтора рази дорожче від нормального рівня.

Добропільська лікарня інтенсивного лікування (Донецька обл.) придбала ампули по 52,97 грн. у ТОВ «Аметрін ФК».

Головним лікарем лікарні з 2013 року є Вадим Бабков, який і підписував угоду з постачальником.

Влітку головлікаря Добропільської лікарні було затримано під час отримання хабара у розмірі 50 тис грн. від місцевого бізнесмена за дозвіл на розміщення кавових автоматів на території лікарні.

Згідно матеріалів у судовому держреєстрі головлікар визнав провину у отриманні хабара, але заявив що це було не його ініціатива, а пропозицією підприємця.

При цьому суд 6 грудня вирішив, що затриманого на гарячому головлікаря не варто відсторонювати від роботи і він продовжив керувати лікарнею, підписавши означену угоду з коштовним Дигоксином 13 грудня. Апеляційна інстанція теж не задовольнила клопотання прокурора про відсторонення Бабкова від посади (текст судових ухвал нижче).

На другому місці в рейтингу з незначним відставанням від Добропільської лікарні знаходиться інший медичний заклад Донецької області – Маріупольська міська лікарня №2, яка придбала Дигоксин у ТОВ «Фрам ко» по 52,87 грн.

Топ-10 найдорожчих закупівельників розчину Дигоксину

Замовник Ціна з ПДВ, грн. Продавець Дата договору
КЗ охорони здоров’я «Добропільська лікарня інтенсивного лікування» 52,97 ТОВ «Аметрін  ФК» 2016-12-19
КЗ «Маріупольська міська лікарня №2» 52,87 ТОВ «Фрам КО» 2016-10-27
КУ «Комунальна установа «Територіальне медичне об’єднання «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Запорізької обласної ради» 39,59 ТОВ «Фармпланета» 2016-12-13
Новопсковське РТМО 39,20 КП «Луганська обласна «Фармація Північ» 2017-02-02
КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Краматорська» 39,00 ПНВП «Галіс» 2016-10-10
КУСОР Хмелівський психоневрологічний інтернат 38,35 ТОВ Торговий дім МЕДСВІТ 2017-02-15
КУ Козятинська лікарня відновного лікування 38,23 ФОП Олійник Світлана Юріївна 2016-11-08
Філія «Петрівська лікарня Станично-Луганського РТМО» 38,06 ФОП Гузева Наталія Андріївна 2016-12-23
Центр первинної медико- санітарної допомоги Конотопського району 36,40 ФОП Калашніков В.В. 2017-02-21
КП «Марківське районне територіальне медичне об’єднання» 36,19 КП «Луганська обласна Фармація – Північ» ВП ЦРА № 80 2017-01-30

 

Справа № 234/17647/16-к

Провадження № 1-кс/234/5789/16

       УХВАЛА

      Іменем   України

06 грудня 2016 року

Краматорський міський суд Донецької області у складі:

Головуючого – слідчого судді Переверзевої Л.І.,

секретаря – Малай Н.А.,

прокурора – Ганночка В.В.,

захисника – адвоката Тарабарова В.І.,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Краматорську клопотання прокурора відділу управління нагляду прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції Ганночки В.В. про відсторонення від посади ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Донецьк, Донецької області, громадянина України, який мешкає за адресою АДРЕСА_1, одруженого, який має на утриманні неповнолітню дитину, раніше не судимого,

-підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання прокурора відділу управління нагляду прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції Ганночки В.В.  про відсторонення від посади ОСОБА_3, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120160500000000627 від 25.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Згідно клопотання, в провадженні слідчого управління ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження №12016050000000627 від 25.07.2016 за фактом вимагання неправомірної вигоди, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що ОСОБА_3 працює на посаді головного лікаря згідно розпорядження №119 – кс від 24.11.2014 року «Про продовження контракту з головним лікарем комунального закладу охорони здоров’я «Добропільська лікарня інтенсивного лікування» далі «ДЛІЛ», у своїй роботі керується Положенням про Комунальний заклад охорони здоров’я «Добропільська лікарня інтенсивного лікування» та посадовою інструкцією затвердженою заступником директора департаменту охорони здоров’я Донецької ОДАОСОБА_4, згідно п.п.:

2.1 Головний лікар ДЛІЛ здійснює керівництво комунальним закладом охорони здоров’я відповідно до чинного законодавства України та нормативно – правових актів, що визначають діяльність підприємств, установ, і організацій охорони здоров’я;

2.2 організує лікувальну, адміністративно – господарську та фінансову діяльність установи, забезпечує взаємодію підрозділів лікувально-профілактичної установи згідно зі статутом ДЛІЛ, контрактом з головним лікарем ДЛІЛ від 16.12.2013 року згідно п.п.

2.1.1 здійснює оперативне управління закладом, організує соціально-побутову, адміністративно-господарську та іншу діяльність;

2.5 керівник має право:

2.5.1 Діяти від імені закладу, надавати інтереси закладу у всіх підприємствах , закладах;

2.5.2. укладати господарські та інші договори;

2.5.3. видавати довіреності;

2.5.4. відкривати рахунки в банках.

Таким чином, відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України ОСОБА_3 є службовою особою.

Так, в липні 2016 року, точної дати та час в ході досудового розслідування не встановлені, до робочого кабінету головного лікаря ДЛІЛ ОСОБА_3 розташованого за адресою м. Добропілля, вул. Гагаріна, 3 звернувся ОСОБА_5, який є приватним підприємцем, та здійснює розміщення кофеварних апаратів на території Донецькій області з проханням укласти договір оренди, та в подальшому розташувати в будівлі ДЛІЛ кофеварного апарату, на що ОСОБА_6 в свою чергу, повідомив, про те, що лише у разі надання йому особисто в якості неправомірної вигоди грошових коштів в сумі 2 000 доларів США, він в змозі вирішити вказане питання про укладання договору та надання ОСОБА_7 площі в оренду для розташування кофеварних апаратів в приміщенні ДЛІЛ в м. Добропілля. При цьому ОСОБА_3 усвідомлював, що він наділений достатніми повноваженнями для позитивного вирішення цього питання.

Будучи поставленим в умови, при яких відмова від передачі ОСОБА_3 необхідної суми неправомірної вигоди унеможливлювала укладання договору оренди та отримання площі для розташування кофеварних апаратів ОСОБА_5 вимушено погодився на передачу вищезазначеної неправомірної вигоди.

Однак,  у  подальшому  ОСОБА_5, усвідомлюючи  незаконність  вимог ОСОБА_3 звернувся до правоохоронного органу з заявою про вимагання у нього неправомірної вигоди, виявивши бажання взяти участь у заходах по викриттю злочинної діяльності ОСОБА_3

19.08.2016, приблизно о 08 годин 45 хвилин ОСОБА_7, діючи під контролем працівників правоохоронного органу, знаходячись у службовому кабінеті головного лікаря КЗ «Добропільська лікарня інтенсивного лікування» по вул. Гагаріна 3, в м. Добропілля, Донецької області передав ОСОБА_3 раніш обумовлену неправомірну вигоду у сумі 50000 гривень, що на думку ОСОБА_5 еквівалентно 2000 доларів США за укладання двох договорів оренди нежитлових вбудованих приміщень ДЛІЛ під розміщення на території вказаних приміщень кофеварних апаратів, ОСОБА_3 в свою чергу діючи всупереч державним інтересам, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на одержання ним неправомірної вигоди, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, з метою протизаконного особистого збагачення, порушуючи вимоги діючого законодавства вимагав та отримав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду у розмірі 50000 гривень, за укладання двох договорів оренди нежитлових вбудованих приміщень під розміщення кофеварних апаратів.

Цього ж дня, одержані ОСОБА_3, грошові кошти були виявлені та вилучені працівниками правоохоронного органу в приміщенні туалетної кімнати розташованому в адміністративної будівлі КЗОЗ «Добропільська лікарня інтенсивного лікування»

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися в одержанні службовою особою, неправомірної вигоди використовуючи своє службове становище, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, вчинив умисне кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України.

19.08.2016 ОСОБА_3 обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_3 свою провину визнав частково та надав наступні свідчення, про те що в липні 2016 року до нього звернувся ОСОБА_8, який представився приватним підприємцем, запитав, про можливість укладення з ним договору договорів оренди приміщення під облаштування кавовими апаратами, також пояснив, що за укладення договору оренди він віддячить, при цьому спитавши скільки це буде коштувати, на що він погодився і сказав, що для укладення договорів оренди потрібно буде передати особисто йому грошові кошти в сумі 2000 доларів США, на що ОСОБА_8 погодився, після чого домовився зустрітися 19.08.2016 року вже з грошима, після передачі яких він укладе договори оренди.

19.08.2016 близько 08.45 годин у коридорі лікарні він побачив ОСОБА_8, який спитав дозволу зайти у його кабінет, після чого в кабінеті останній повідомив, що приніс йому грошові кошти, які поклав на стіл, зазначені грошові кошти були в гривнях, при цьому ОСОБА_3 гроші не перераховував і поклав їх в кишеню своїх штанів, ОСОБА_8 вийшов з кабінету і пішов в невідомому напрямку.

При цьому у нього було погане передчуття, що може бути захопленим за вчинення злочину, так як розумів, що коли він взяв гроші від ОСОБА_9 то зробив незаконні дії, вийшов з кабінету і попрямував в туалетну кімнату розташовану по коридору праворуч від входу на другий поверх. Зайшовши в туалетну кімнату, загорнув зазначені грошові кошти в туалетний папір і поклав їх на тумбочку біля вікна і вийшов з туалетної кімнати. Проходячи по коридору його зупинили невідомі особи, які представилися працівниками правоохоронних органів і попросили пройти в його кабінет, на що він погодився. Пройшовши в кабінет, працівники правоохоронних органів в присутності двох понятих провели обшук в кабінеті, в результаті чого вилучили два мобільних телефони які належать йому, документи з посадовими повноваженнями і особисті кошти в сумі 2385 грн. Після чого пройшли в туалетну кімнату, де в присутності понятих виявили та вилучили грошові кошти, які він отримав від ОСОБА_5 як неправомірну вигоду, розклали кошти на підлозі туалетної кімнати, порахувавши кошти їх виявилося 50000 гривень купюрами по 500 гривень, після чого зазначені кошти були вилучені, поміщені в конверт білого кольору, скріплений підписами всіх учасників процесу.

ОСОБА_3 визнає свою провину в частині отримання від ОСОБА_5 неправомірної вигоди в сумі 50000 гривень, провину в частині вимагання неправомірної вигоди від ОСОБА_5 не визнає. Грошові кошти отримані від ОСОБА_5 планував витратив на потреби лікарні. У скоєному кримінальному правопорушенні щиросердно кається.

Крім часткового визнання своєї вини, винність ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України повністю підтверджується наступними доказами:

-протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_5;

-протоколом обшуку від 19.08.2016;

-протоколами допитів свідків ОСОБА_10, ОСОБА_11,                 ОСОБА_12, від 19.08.2016;

-протоколом огляду грошових коштів у сумі 50 000 гривень від 19.08.2016, які в подальшому передавались в якості неправомірної вигоди ОСОБА_3;

-протоколом освідування ОСОБА_3 від 19.08.2016.

-висновком експертизи спеціальних хімічних речовин №3/10-978 від 09.09.2016 року, за результатами якої:

1) на поверхні 100 банкнот достоїнством кожної 500 гривень України наданих на експертизу виявлені нашарування спеціальної хімічної речовини;

2) на поверхні марлевого тампону (згідно пояснювальному тексту, змиви з правої руки ОСОБА_3.) виявлені нашарування спеціальної хімічної речовини;

3) на поверхні марлевого тампону (згідно пояснювальному тексту, змиви зі штанів ОСОБА_3 ) виявлені нашарування спеціальної хімічної речовини;

Нашарування речовини, виявлені на поверхні вищевказаних банкнот, поверхні марлевих тампонів (змиви з правої руки та штанів ОСОБА_3.) мають спільну родову належність з наданим на експертизу зразком спеціальної хімічної речовини.

30.08.2016 ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Ткачової С.М. задоволено клопотання слідчого Ткаченко П.Г. про відсторонення підозрюваного ОСОБА_3 від посади головного лікаря Комунального закладу охорони здоров’я «Добропільська лікарня інтенсивного лікування» строком на 1 місяць, а саме до 28.09.2016 року.

16.11.2016  постановою першого заступника прокурора Донецької області строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців, тобто до 19.12.2016 року.

Таким чином, враховуючи, що строк дії ухвали слідчого судді про відсторонення ОСОБА_3 від займаної посади закінчився, а також з метою запобігання спробам з боку підозрюваного незаконно впливати на учасників процесу, зокрема використовуючи свої службові повноваження, слідство вважає доцільним відсторонити підозрюваного ОСОБА_3 від займаної посади – головного лікаря Комунального закладу охорони здоров’я «Добропільська лікарня інтенсивного лікування» на строк досудового розслідування, а саме до 19.12.2016 року.

Крім того, злочин, у якому підозрюється ОСОБА_3 вчинено останнім саме під час перебування на вказаній посаді та з використанням наданих йому повноважень, про що викладено у формулюванні підозри, тобто перебування його на цій посаді сприяло вчиненню вказаного злочину.

Частина 3 статті 368 КК України передбачає основне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років та на підставі п. 4 ст. 12 КК України відноситься до тяжких злочинів.

Просив відсторонити підозрюваного ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, від посади головного лікаря Комунального закладу охорони здоров’я «Добропільська лікарня інтенсивного лікування» на строк досудового розслідування, а саме до 19.12.2016 року.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Захисник у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.

Підозрюваний у судовому засіданні підтримав захисника.

Заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає поверненню прокурору з наступних підстав.

Відповідно до ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину – щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368 ч. 3 КК України.

Відповідно до пункту 6 ст. ч. 2 ст. 155 КПК України у клопотанні зазначається виклад обставин, що дають підстави вважати, що підозрюваний, обвинувачений, перебуваючи на посаді, знищить чи спотворить речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином.

Згідно ч. 2 ст. 156 КПК України слідчий судя, суд, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог статті 155 цього Кодексу, повертає його прокурору.

Вказане клопотання не відповідає вимогам закону.

В зв’язку з чим суд приходить до висновку, що клопотання прокурора відділу управління нагляду прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції Ганночки В.В. про відсторонення ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, від посади головного лікаря Комунального закладу охорони здоров’я «Добропільська лікарня інтенсивного лікування» необхідно повернути прокурору.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 154155156 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу управління нагляду прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції Ганночки В.В. про відсторонення ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 ч.3 КК України, від посади головного лікаря Комунального закладу охорони здоров’я «Добропільська лікарня інтенсивного лікування» – повернути прокурору.

Слідчий суддя                                           Л.І. Переверзева

 

 

 

 

УХВАЛА

про відмову у відкритті апеляційного провадження

22 грудня 2016 року суддя колегії суддів судової палати з кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення апеляційного суду Донецької області ОСОБА_1, перевіривши апеляційну скаргу прокурора прокуратури Донецької області ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 06 грудня 2016 року, якою повернуто прокурору клопотання про відсторонення ОСОБА_3 від посади головного лікаря Комунального закладу охорони здоровя «Добропільська лікарня інтенсивного лікування» на строк досудового розслідування, –

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 06 грудня 2016 року, клопотання прокурора відділу управління нагляду прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції ОСОБА_2 про відсторонення ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 ч.3 КК України, від посади головного лікаря Комунального закладу охорони здоровя «Добропільська лікарня інтенсивного лікування» повернуто прокурору.

Не погодившись з постановленою ухвалою, прокурор подав апеляційну скаргу, згідно якої просить її скасувати та ухвалити нове судове рішення, яким ОСОБА_3 відсторонити від посади головного лікаря Комунального закладу охорони здоровя «Добропільська лікарня інтенсивного лікування» на строк досудового розслідування.

Перевіривши апеляційну скаргу та додатки до неї, вважаю, що у відкритті провадження за апеляційною скаргою прокурора прокуратури Донецької області ОСОБА_2 слід відмовити, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 309 КПК України, під час досудового розслідування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про: 1) відмову в наданні дозволу на затримання; 2) застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або відмову в його застосуванні; 3) продовження строку тримання під вартою або відмову в його продовженні; 4) застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту або відмову в його застосуванні; 5) продовження строку домашнього арешту або відмову в його продовженні; 6) поміщення особи в приймальник-розподільник для дітей або відмову в такому поміщенні; 7) продовження строку тримання особи в приймальнику-розподільнику для дітей або відмову в його продовженні;8) направлення особи до медичного закладу для проведення психіатричної експертизи або відмову у такому направленні; 9) арешт майна або відмову у ньому;10) тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа – підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність; 11) відсторонення від посади або відмову у ньому; 12) відмову у здійсненні спеціального досудового розслідування.

Під час досудового розслідування також можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про відмову у задоволенні скарги на постанову про закриття кримінального провадження, повернення скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора або відмову у відкритті провадження по ній.

Скарги на інші ухвали слідчого суді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Вказаний перелік є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає.

Виходячи з положень ст. 309 КПК України, ухвала слідчого судді про повернення прокурору клопотання про відсторонення ОСОБА_3 від посади головного лікаря Комунального закладу охорони здоровя «Добропільська лікарня інтенсивного лікування» на строк досудового розслідування окремому оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Відповідно до ч.4 ст. 399 КПК України, суддя-доповідач відмовляє у відкритті провадження, якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

З огляду на викладене, підстави для відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою прокурора прокуратури Донецької області ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді про повернення прокурору клопотання про відсторонення ОСОБА_3 від посади головного лікаря Комунального закладу охорони здоровя «Добропільська лікарня інтенсивного лікування» на строк досудового розслідування – відсутні.

Керуючись ч. 4 ст. 399 КПК України, суддя-доповідач,

УХВАЛИВ:

Відмовити у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою прокурора прокуратури Донецької області ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 06 грудня 2016 року, якою повернуто прокурору клопотання про відсторонення ОСОБА_3 від посади головного лікаря Комунального закладу охорони здоровя «Добропільська лікарня інтенсивного лікування» на строк досудового розслідування.

Копію ухвали про відмову у відкритті провадження надіслати прокурору прокуратури Донецької області ОСОБА_2 разом з апеляційною скаргою та доданими до неї матеріалів.

На ухвалу може бути подана касаційна скарга до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом трьох місяців з дня її оголошення.

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