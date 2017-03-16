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«Укрзалізниця» продала на аукціонах брухту на 21 мільйон, місцями піднявши ціну на чверть

16 Березня 2017

Філії ПАТ «Українська залізниця» з 15 лютого по 10 березня на 11 аукціонах продали металобрухту на загальну суму 20,80 млн грн. Про це повідомляється на електронному майданчику «uz.tab.com.ua».

Загальна початкова сума становила 16,04 млн грн. Таким чином, залізничникам вдалося підвищити її під час аукціонів майже на чверть.

Найбільше продали мідного брухту – на суму 13,75 млн грн., зокрема:

  • 6,40 млн грн. по 128 тис грн./т (50% засміченість) – ТОВ «Метал» Олега і Яни Гончаренків, Миколи Ковтуна та Євгена Смірнова;
  • 5,69 млн грн. по 158 тис грн./т – ТОВ «Арат» Євгена та Лариси Дяговець;
  • 1,66 млн грн. по 151 тис грн./т – ТОВ «Врємя 2050» Романа Кириленка і Миколи Саприкіна.

ТОВ «Торговий дім «Будком» Василя і Ольга Харченків купило чавуну на 2,58 млн грн. по 5 994 грн./т. Фірма зробила єдиний крок на 59,30 грн./т, піднявши ціну лише на відсоток. Її єдиним конкурентом не вперше було ПАТ «Ніжинський дослідно-механічний завод» («НДМЗ») Людмила Блажко та Анатолія Ворони.

Усі три аукціони щодо продажу змішаного брухту свинцевих акумуляторів та акумуляторних батарей на 2,33 млн грн. виграло ТОВ «Мегатекс» екс-депутата Донецької облради Юрія Шапрана з цінами в межах 30-43 тис грн./т. Торік Управління СБУ в Донецькій області підозрювало фірму в укладанні фіктивних товарних операцій з ТОВ ТПК «Укрсплав» нардепа Євгенія Гєллєра («Відродження») для фінансування тероризму.

ТОВ «Укметпром» Сергія Карунського за 1,22 млн грн. придбало брухт чорних металів по 5 807 грн./т, перемігши єдиного суперника ТОВ «Дніпромет» Віктора Низенка.

Також ТОВ «Гармет» Андрія Фоменка купило алюмінію на 358 тис грн. по 47 тис грн./т, а ПП «Актів-М Плюс» Євгенія Дибського – на 263 тис грн. по 33 тис грн./т.

Крім того, ТОВ «Резерв Трейд» заплатить 305 тис грн. за латунь по 87 тис грн./т. Із цією фірмою змагалося лише ТОВ «Укр-Трєйд Інвест».

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