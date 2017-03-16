Угрупування «порошенківців»&Ко засвідчило підписами своє бажання протягнути критикана аудитором НАБУ

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Частина депутатів з комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції сьогодні ранком провели засідання і склали протокол цього заходу. Копію документу опублікував Віталій Шабунін, голова правління «Центру протидії корупції».

Документ підписаний головуючим засідання Юрієм Савчуком («Народний фронт») та секретарем засідання Ігорем Артюшенком (БПП).

На засідання ухвалили звернутись до керівника комітету Єгора Соболєва («Самопоміч») аби він скликав на 14.15 засідання комітету для повторного розгляду питання про визначення кандидата від парламенту до складу комісії по оцінці діяльності Національного антикорупційного бюро України за результатами рейтингового голосування від 23 лютого. Тоді більшість депутатів проголосувала за детектива Найджела Браун, який не зміг пояснити хто взагалі його запросив в Україну на цей захід. Також Браун вже дав інтерв’ю, у якому негативно оцінив діяльність НАБУ.

Голова комітету Соболєв та частина депутатів комітету висловлюються за підтримку іншого кандидата Роберта Сторча, заступника генерального інспектора США – органу Міністерства юстиції, що проводить оцінку роботи ФБР та Інтерполу. Цю кандидатуру Україні рекомендували Посольство США та Представництво Євросоюзу.

На підтримку Брауна зібрались наступні 13 нардепів комітету : Артюшенко (БПП), Барна (БПП), Бурлак (БПП), Дунаєв (Оппоблок), Ільюк (Відродження), Ланьо (Відродження), Матейченко (Народний фронт), Мельничук (БПП), Мирний (Оппоблок), Немировський (БПП), Ричкова (БПП), Тимошенко Юрій (Нарфронт), Савчук (Нарфронт).

У комісію мають ввійти три людини – по одному від президента, уряду та парламенту. Негативна оцінка цієї комісії є привідом для відставки керівника НАБУ Артема Ситника.

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