У Луценка взялися за створене Палицею підприємство, яке отримало 50 тисяч гектарів для видобутку бурштину

Генеральна прокуратура підозрює посадовців Державної служби геології та надр в зловживанні службовим становищем при видачі комунальному підприємству «Волиньприродрусерс» спецдозволів на видобуток бурштину в Волинській області.

Про це стало відомо з ухвал Печерського райсуду м. Києва, куди слідчий звернувся в рамках кримінального провадження № 42017000000000354 від 08.02.2017 року.

З матеріалів судової справи відомо, що 1 лютого Держгеонадр видало КП «Волиньприродресурс» спецдозволи на видобуток 20 років бурштину в Маневицькому, Любашівському та Камінь-Каширському районах Волинської області. Загальна площа виділених надр – понад 50 тис га.

Підставою для видання спецдозволів стала заява КП, що воно за власні кошти здійснило геологічне вивчення надр та підрахунок запасів корисних копалин. Підприємство також перерахувало кошти за надання спецдозволів.

В Генпрокуратурі вважають, що посадовці Держгеонадр були у змові з комунальниками, коли видавали їм спецдозволи без проведення аукціонів. Крім того, прокуратурі не відоме походження коштів, які КП заплатило за спецдозволи.

З судового засідання відомо, що 15 лютого прокуратура провела обшуки за юрадресирю «Волиньприродресрс», але не знайшла там бухгалтерської документації, місце знаходження якої не відоме.

В суді прокуратура клопотала про доступ до документів та рахунків КП в «Укрексімбанку», «УкрСиббанку», «Приватбанку» та Держказначействі.

«Волиньприродресурс» засновано Волинською облрадою в квітні 2016 року. Одним з ініціаторів створення підприємства був голова облради Ігор Палиця, один з топ-менеджерів групи «Приват» і «Укрнафти». Після отримання спецдозволів Палиця заявив, що крім бурштину комунальне підприємство отримало право видобувати на 9 тис га торф та мідь на площі понад 3 тис га.

В день, коли ГПУ відкрила кримінальне провадження, Волинська облрада призначила новим керівником «Волиньприродресурс» Василя Столяра, який був обраний в облраду від «Батьківщини». Раніше Столяр заявляв про конфлікт з Палицею та Ігорем Коломойским через контроль над футбольним клубом «Волинь». Після голосування за керівника «Волиньприродресурс» Палиця заявив, що мав іншу кандидатуру на цю посаду. За даними ЗМІ, станом на кінець минулого року голова облради контролював ухвалення депутатами потрібних йому рішень.

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