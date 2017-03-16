НОВИНИ

16.03.2017

НАБУ влаштувало обшуки у Запорізькій ОДА по земельній схемі після губернаторського рапорту про інвентаризації земель

Угрупування «порошенківців»&Ко засвідчило підписами своє бажання протягнути критикана аудитором НАБУ

Папірець про психічний стан дітей Кулика не допоміг «атошному» прокурору вигнати журналістів з суду

Суд за амністією звільнив від покарання керівника установи Міноборони, який розтратив 135 тисяч

Шахтарі Вугледара замовили монополісту саморятівники із подвійною переплатою

Прикордонники за 7 мільйонів купили сухпайки на 38% дешевше, ніж Нацгвардія

Росіяни застрахували майно Харкова вартістю півмільярда, заставлене по парковому кредиту Кернеса

У Луценка взялися за створене Палицею підприємство, яке отримало 50 тисяч гектарів для видобутку бурштину

Мінсоцполітики дало 160 мільйонів на відпочинок дітей у «Молодій гвардії» і «Артеку»

Затриманий на хабарі головлікар залишився на посаді і відразу закупив Дигоксин у 1,5 рази дорожче від решти України

«Укрзалізниця» продала на аукціонах брухту на 21 мільйон, місцями піднявши ціну на чверть

Насалик пропонує продовжити надзвичайні заходи і нарешті брати вугілля у Польщі та портах більше, ніж у терористів

15.03.2017

Суд відпустив Кацубу на волю (оновлено)

Оточення Святаша розіграло 2 мільйона на санітарні Chevrolet для Обухівської міськради

Луганські медики придбали в комунальній аптеці найдорожчий в Україні Цефтріаксон

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Суд за амністією звільнив від покарання керівника установи Міноборони, який розтратив 135 тисяч

16 Березня 2017

Богунський районний суд м. Житомира призначив колишньому тимчасово виконуючому обов’язки начальника установи Міністерства оборони України «643 управління начальника робіт» («643 УНР») Павлу Чубу покарання у вигляді 2 років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади і за амністію звільнив його від покарання. Про свідчить вирок суду від 6 березня.

У 2013 році за вказівкою Чуба бухгалтер «643 УНР» (установа займається будівельними роботами) перерахувала ТОВ «Бартком-інвестмент» 56 тис грн. за нібито відремонтований бульдозер ДЗ-27, ремонт якого ніхто не робив, а всю необхідну документацію керівник установи Міноборони підробив.

Того ж року за вказівками Чуба особі безоплатно передали два гідроциліндра до екскаватора ЕО-4321 вартістю 14 тис грн. Крім того, т.в.о. «643 УНР» реалізував ПП «Вікторія» складові частини «копрової установки СП-49В» за 16 тис грн., хоча їх ринкова вартість на той час становила 81 тис грн.

Таким чином, усього Чуб розтратив і завдав державі збитків на 135 тис грн.

Колишній керівник установи Міноборони свою вину визнав. Суд призначив йому 2 роки обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих функцій на 2 роки і за амністією звільнив від покарання повністю, врахувавши, що Чуб є батьком неповнолітньої дитини і має право на пільги, встановлені для ветеранів війни – учасників бойових дій.

Крім того, суд також стягнув з колишнього керівника установи Міністерства на користь «643 УНР» 121,9 тис грн. матеріальної шкоди.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , ,

НАШІ БЛОГИ

Футбол легитимизирует коррупцию и геополитический беспредел
11 Березня 2017

Як НАБУ і САП обіграли адвокатів Насірова з їх «лікарняною» стратегією
07 Березня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

16.03.2017

Запоріжжя НАБУ влаштувало обшуки у Запорізькій ОДА по земельній схемі після губернаторського рапорту про інвентаризації земель

Житомир Суд за амністією звільнив від покарання керівника установи Міноборони, який розтратив 135 тисяч

Донецьк Шахтарі Вугледара замовили монополісту саморятівники із подвійною переплатою

Харків Росіяни застрахували майно Харкова вартістю півмільярда, заставлене по парковому кредиту Кернеса

Луцьк У Луценка взялися за створене Палицею підприємство, яке отримало 50 тисяч гектарів для видобутку бурштину

Донецьк Затриманий на хабарі головлікар залишився на посаді і відразу закупив Дигоксин у 1,5 рази дорожче від решти України

15.03.2017

Київщина Оточення Святаша розіграло 2 мільйона на санітарні Chevrolet для Обухівської міськради

Запоріжжя «Пластокоровий» захист надкоштовних труб у конденсаторах АЕС може коштувати, як сам конденсатор

Запоріжжя Запорізька АЕС заплатила чеським фіктивним фірмам 200 тисяч євро за неякісне обладнання – поліція

Харків «Вишка» похоронила чергову обіцянку Луценка повернути Харкову «кооперативну» землю

14.03.2017

Одеса «Одесаобленерго» відписало 62 мільйони на компактну підстанцію в центрі Одеси

Херсон Новокаховці мають найдорожчий Бісопролол, який отримують у комунальній аптеці під виглядом безкоштовного

Кіровоград Сім’я головного поліцейського Кіровоградщини скуповувала авто перед новорічним столом за ціною брухту

13.03.2017

Полтава Харків’яни виграли 90 мільйонів на утримання доріг Полтавщини з коштовними сіллю і піском

Суми Енергетики Шкрібляка за 138 мільйонів замовили новачку вугілля з 15% «роттердамських чайових»

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ