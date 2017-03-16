Суд за амністією звільнив від покарання керівника установи Міноборони, який розтратив 135 тисяч

Богунський районний суд м. Житомира призначив колишньому тимчасово виконуючому обов’язки начальника установи Міністерства оборони України «643 управління начальника робіт» («643 УНР») Павлу Чубу покарання у вигляді 2 років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади і за амністію звільнив його від покарання. Про свідчить вирок суду від 6 березня.

У 2013 році за вказівкою Чуба бухгалтер «643 УНР» (установа займається будівельними роботами) перерахувала ТОВ «Бартком-інвестмент» 56 тис грн. за нібито відремонтований бульдозер ДЗ-27, ремонт якого ніхто не робив, а всю необхідну документацію керівник установи Міноборони підробив.

Того ж року за вказівками Чуба особі безоплатно передали два гідроциліндра до екскаватора ЕО-4321 вартістю 14 тис грн. Крім того, т.в.о. «643 УНР» реалізував ПП «Вікторія» складові частини «копрової установки СП-49В» за 16 тис грн., хоча їх ринкова вартість на той час становила 81 тис грн.

Таким чином, усього Чуб розтратив і завдав державі збитків на 135 тис грн.

Колишній керівник установи Міноборони свою вину визнав. Суд призначив йому 2 роки обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих функцій на 2 роки і за амністією звільнив від покарання повністю, врахувавши, що Чуб є батьком неповнолітньої дитини і має право на пільги, встановлені для ветеранів війни – учасників бойових дій.

Крім того, суд також стягнув з колишнього керівника установи Міністерства на користь «643 УНР» 121,9 тис грн. матеріальної шкоди.

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