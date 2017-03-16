Росіяни застрахували майно Харкова вартістю півмільярда, заставлене по парковому кредиту Кернеса

16 Березня 2017
Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради 6-10 березня за результатами тендерів уклало 8 угод про послуги зі страхування майна у 2017 році. Загальна вартість угод склала 1,23 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Йдеться про комунальне майно в заставі за кредитним договором КП «Центральний парк культури та відпочинку імені М. Горького» із ПАТ «Промінвестбанк» (детальніше читайте у статі «Харківські гуляння в борг»). Із 2009 р. цей банк належить державному «Зовнішекономбанку» Російської Федерації, спостережну раду якого очолює російський прем’єр-міністр. У 2008-2012 рр.. ним був Володимир Путін.
У ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна» за 754 тис грн. застрахували на:
У ПрАТ «Страхова компанія «Провідна» за 473 тис грн. застрахували на:
Страховий тариф становить 0,21%, а франшиза – 1%. Дійсна вартість усього майна дорівнює його страховій вартості та складає 585,51 млн грн.
На торги щодо 3 325 кв. м на м-ні Павлівському (Люксембург), 4 (КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації») вартістю 54 тис грн. ніхто не прийшов.
Переможці конкурували тільки між собою і жодного разу не знижували ціни під час аукціонів. Обидві фірми обслуговуються у вищезгаданому «Промінвестбанку».
«ІНГО Україна» зареєстроване в Києві, однак основним власником у єдиному реєстрі записане є російське ТОВ «Інвест-Поліс» (Москва, згідно з 2008 р. перетворено на ЗАТ) із російської страхової групи «Ингосстрах».
Раніше 90% акцій «СК «Провідна» належало російській ТОВ «Росгосстрах» Даниїла Хачатурова. Торік власником стала голландська компанія «Інтернешнл Іншуренс Консорціум Б.В.» (International Insurance Consortium B.V.), а кінцевим бенефіціаром – Вестерлакен Віллем Якоб зі Словенії.
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