Прикордонники за 7 мільйонів купили сухпайки на 38% дешевше, ніж Нацгвардія

Військова частина 1471 Державної прикордонної служби України (с. Савинці Київської обл.) 13 березня за результатами тендеру уклала дві угоди про закупівлю повсякденних наборів сухих продуктів у поліетиленовій упаковці на загальну суму 6,92 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Йдеться про добові польові набори продуктів посилені (ТУ У 10.8-39896098-001:2016), які цьогоріч поставлять у військові частини 1471 у Савинцях, 2418 у Великих Мостах, 2138 в Одесі та 9951 у Харкові. Окрім переможців, на нинішні торги ніхто не прийшов.

ТОВ «Преміум Фінанс Груп» замовили 48 тис сухпайків на 5,76 млн грн., а ТОВ «Військторг» – 9 690 сухпайків на 1,16 млн грн.

Ціна сухпайків від обох постачальників становить 120 грн. за штуку.

Торік у грудні військова частина 3027 Національної гвардії України без торгів придбала у «Військторга» виготовлені за цими ж ТУ сухпайки на 38% дорожче – по 194 грн.

Натомість в/ч 1471 у листопаді-грудні минулого року купила у ТОВ «Візит» повсякденні набори сухих продуктів у поліетиленовій упаковці по 104 грн. Це на 13% дешевше, однак тоді ТУ були невідомі.

Засновником і директором київської «Преміум Фінанс Груп» із серпня 2016 року є Володимир Змерзлий із Немирова Вінницької області.

Донедавна фірму було записано на киянку Ілону Антонову, власницю нині ліквідованого МБФ «Благодійна ліга «Віант». Партнерами по фонду були Костянтин Хряпін, ТОВ «Стронг-Центр» Теймураза Нацвлішвілі, ТОВ «Молодіжний житловий комплекс «Оболонь» Василя Антонова, голови Оболонської райдержадміністрації у 2010-2013 роках, та його ж ДочП «Стиль».

Ще раніше «Преміум Фінанс Груп» Антонової називалась «Вілла Стар Тур».

Усього з жовтня 2016 року фірма під новою назвою отримала підрядів на 8,47 млн грн.

Київський «Військторг» зареєстровано в червні 2015 року на одеситку Ольгу Матковську. Із травня 2016 року він виграв тендерів Нацгвардії, відділів освіти та управлінь соцзахисту на 71,59 млн грн., а також не раз виступав єдиним конкурентом ТОВ «Транс Логістик Центр» із «генерал-єнакієвської» групи годувальників армії.

Крім того, у березні фірма запропонувала найнижчу ціну в 93,68 млн грн. на торгах Міністерства оборони у «Прозорро» щодо харчування бійців у двох областях. Згодом їх відмінили через відмову всіх учасників і уклали угоду за переговорною процедурою із «Транс Логістик Центр» на 126,30 млн грн.

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