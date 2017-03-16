Папірець про психічний стан дітей Кулика не допоміг «атошному» прокурору вигнати журналістів з суду

Колегія Голосіївського районного суду відмовила адвокатам прокурора Костянтина Кулика у клопотанні про закрите слухання справи. Про це повідомляє кореспондент «Наших грошей» із зали суду.

Кулика підозрюють у незаконному збагаченні. Його захисники попросили зробити розгляд справи закритим, тому що деякі матеріали справи містять інформацію виключно щодо приватного життя Кулика та осіб, що фігурують у обвинувальному акті. А преса, скаржився суддям захист, весь процес дуже висвітлює не так, як хотілося б захисту. Наприклад, адвокат Володимир Раков звернув особливу увагу суду, що ЗМІ не об’єктивно надається інформація суспільству щодо перебігу розслідування кримінального провадження.

– Зокрема, висвітлюються ті визначні, можна в лапках, для НАБУ та САП події та замовчуються очевидні, звичайні недоліки роботи САП та НАБУ під час розслідування, – зазначив Раков.

Адвокат Мельник у свою чергу продемонстрував суду довідку від психолога щодо можливого впливу того, що відбувається на процесі, на дітей Кулика:

-Якщо коротко зачитати висновок, то тут чітко зазначено, що, «отже, сам факт поширення негативно забарвленої інформації про батьків чи будь-кого з членів родини наносить шкоду психічному стану дитини, може призвести до серйозних психо-паталогічних наслідків, – сказав Мельник. – Виходячи з цього, вважаємо, що є всі пістави про прийняття рішення про закритий розгляд.

Також захист почав клопотатися про виклик як свідків учасників антитерористичної організації, і одразу ж наголосив про неприпустимість розголошення інформації про запрошених у якості свідків учасників антитерористичної організації.

Суд, однак, не задовольнив клопотання адвокатів Кулика, очевидно, зваживши на доводи прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, що всі моменти, як будуть розглядатися у процесі, до цього і так були оприлюднені в ЗМІ.

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