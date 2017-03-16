НАБУ влаштувало обшуки у Запорізькій ОДА по земельній схемі після губернаторської інвентаризації земель

Національне антикорупційне бюро підозрює посадовців Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області та Запорізької облдержадміністрації в використанні службового становища для отримання неправомірної вигоди від юросіб, що спричинило збитки державі та державним підприємствам в сумі близько 115 млн грн.

Про це НАБУ повідомило на свій сторінці в Facebook.

В агентстві уточнили, що у вівторок було проведено п’ять обшуків.

За даними ЗМІ, НАБУ провела обшуки у кабінеті заступник голови Запорізької ОДА Едуарда Гугніна.

На початку минулого року Запорізька ОДА запустила проект «Урожай-2016». Голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль називав метою проекту виявлення в області сільськогосподарських угідь, що обробляються незаконно, без сплати податків.

Під кінець року губернатор відрапортував, що було обстежено майже 2 млн га. Було виявлено, що незаконно використовуються 34 тис га державної землі. За результатами перевірки було укладено 109 договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення з юридичними і фізичними особами на загальну площу 2,8 тис га.

Але за даними ЗМІ, тільки восени три фірми – ТОВ «Сільськогосподарське виробниче товариство по забезпеченню інвалідів», «Запорізьке сільськогосподарське товариство забезпечення інвалідів» та ТОВ «Дніпровське сільськогосподарське товариство по забезпеченню інвалідів» отримали у користування майже 5 тис га.

У свою чергу народний депутат Сергій Соболєв (Батьківщина) звинуватив, що через проект «Урожай-2016» було виведено 30 тис га на фірми, які близькі до Бриля. Підставою для оборудок нібито були підписані головою ЗОДА розпорядження.

В грудні Генпрокуратура заявила, що передала до НАБУ інформацію про неподання електронної декларації головою Запорізької обласної державної адміністрації Костянтином Брилем.

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