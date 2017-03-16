Мінсоцполітики дало 160 мільйонів на відпочинок дітей у «Молодій гвардії» і «Артеку»

16 Березня 2017
Міністерство соціальної політики України 14 березня уклало дві угоди щодо послуги з оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій у 2017 році на загальну суму 159,76 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Закупівлі провели за переговорною процедурою, оскільки за законом «Про державну підтримку та особливості функціонування державних підприємств «Артек» і «Молода гвардія» держава викуповує путівки для оздоровлення дітей пільгових категорій.
ДП «Український дитячий центр «Молода гвардія» Мінсоцполітики (Одеса) за 81,38 млн грн. замовили 11 200 путівок по 7 266 грн.
Із них 7 695 безоплатних путівок, 1 685 – 80% вартості за рахунок державного бюджету, 1 070 – 70% вартості за рахунок державного бюджету, 750 – 50% вартості за рахунок державного бюджету.
Ліжко-день коштує 346 грн., з яких 114 грн. іде на зарплату, а 101 грн. – на харчування.
ДПУ «Міжнародний дитячий центр «Артек» Державного управління справами (Київ, Пуща-Водиця) за 78,38 млн грн. замовили 9 570 путівок по 8 190 грн.
Із них 6 774 безоплатних путівок, 1 346 – 80% вартості за рахунок державного бюджету, 910 – 70% вартості за рахунок державного бюджету, 540 – 50% вартості за рахунок державного бюджету.
Ліжко-день коштує 390 грн., з яких 129 грн. іде на зарплату, а 102 грн. – на харчування.
В обох випадках у вартість 21-денного відпочинку включено:
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