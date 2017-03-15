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Запорізька АЕС заплатила чеським фіктивним фірмам 200 тисяч євро за неякісне обладнання – поліція

15 Березня 2017

Поліція підозрює, що посадові особи ВП «Запорізька ЕАС» ДП НАЕК «Енергоатом» заплатили двом чеським фірмам понад 200 тис євро за неякісні деталі та обладнання. Про це свідчить низка ухвал Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя від 2 березня.

За даними слідства, у 2015-2016 роках посадовці «Запорізької ЕАС» уклали кілька угод про постачання товарів, деталей та обладнання для діагностування металу корпусу реактору на суму понад 200 тис євро з чеськими підприємствами «Ganea propety s.r.o.» та «NW trade s.r.o.», які мають ознаки фіктивності.

Поліція встановила, що поставлені товари та обладнання не відповідали умовам договорів, раніше були у вжитку, а деталі мали контрафактне походження (виготовлені в Україні без відповідних сертифікатів).

В рамках цього ж кримінального провадження № 12016080160001416 від 31.08.2016, яке розслідують слідчі СУ ГУ НП в Запорізькій області, посадовців «Запорізької АЕС» підозрюють у спричиненні матеріальних збитків під час виконання угоди з ТОВ «Арм-енерго», у якого у 2015 році АЕС без торгів замовила на 305 тис грн. комплекс заходів з оцінки технічного стану і перепризначення ресурсу/терміну експлуатації трубопроводів пожежогасіння енергоблоку №3 ВП ЗАЕС».

Слідство з’ясувало, що «Арм-енерго» підконтрольне посадовцям АЕС і у штаті приватної фірми немає кваліфікованих спеціалістів. Посадові особи «Запорізької АЕС» надавали вказівки своїм підлеглим, щоб ті у робочий час виконували умови договору з «Арм-енерго», використовуючи при цьому обладнання, орендоване у ВП «Запорізька АЕС».

На підставі актів виконаних робіт, «Арм-енерго» отримало усю суму.

Слідчі також встановили, що посадовці АЕС у 2014-2016 роках уклали з фірмою «Арм-енерго» низку подібних договорів, умови яких  виконували працівники станції, а обладнання було орендовано у ВП «Запорізька АЕС».

Суд задовольнив клопотання слідчих і надав їм доступ до договорів, украдених між ВП «Запорізька ЕАС», двома чеськими фірмами, ТОВ «Арм-енерго» та інших супровідних документів.

ТОВ «Арм-Енерго» записане на одеситку Ганну Харченко, керівник Ян Добреля. За даними «ВДЗ» останні 5 років фірма виграла 2 тендери на загальну суму 5,30 млн грн., обидва були організовані «Запорізькою ЕАС».

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