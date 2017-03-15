«Вишка» похоронила чергову обіцянку Луценка повернути Харкову «кооперативну» землю

Суд відмовив прокуратурі в визнанні незаконним рішення Харківської міськради про передачу ЖБК «Перемога 2000» земельної ділянки площею 0,20 га.

Таку постанову прийняв Вищий господарський суд України.

З матеріалів судового засідання відомо, що в 2009 році Харківська міськрада безкоштовно передала «Перемога 200» 0,20 га для будівництва та експлуатації малоповерхової житлової забудови по вул. Шевченка 260. Після цього міське управління Держземагентства видало кооперативу право власності на цю ділянку (кадастровий номер 6310136600:08:001:0075).

Літом 2015 року прокуратура звернулася до суду з вимогою визнати недійним рішення харківських депутатів та зобов’язати кооператив повернути ділянку місту. В прокуратурі заявили, що земля була виділена в порушення Житлового кодексу, який регулює пільгове виділення землі ЖБК.

Але суд відмовив в задоволенні скарги прокуратури через сплив позовної давності. Хоча прокуратура стверджувала, що дізналася про порушення під час проведення в 2014-2015 роках перевірки законності виділення Харківською міськрадою землі.

Справа дійшла до Вищого господарського суду, який відправив її на повторний розгляд. Тоді ВГСУ заявив, що навіть при закінченні позовної давності справу потрібно розглянути щодо обґрунтованості позивних вимог та порушення прав позивача.

Майже через рік справа знову повернулася до ВГСУ, її розглядала колегія суддів на чолі з Оленою Яценко. Саме під її головування суд раніше відправив позов прокуратури на новий розгляд.

При повторному розгляді суди встановили, що Харківська міськрада не мала права виділяти землю «Перемога 2000», бо він не відповідав нормам законодавства про виділення ділянок житлово-будівельним кооперативам. Але і перша інстанція, і апеляція знову заявили що прокуратура пропустила позовну давність, бо знала про незаконне рішення ще з вересня 2009 року – на тій сесії міськради був присутнім прокурор м. Харкова Євген Попович.

ВГСУ визнав вірними рішення судів попередніх інстанцій і в задоволенні позову прокуратурі відмовив.

Нагадаємо, У вересні 2016 року ГПУ провела обшуки в готелі «Національ» мера Харкова Геннадія Кернеса, приміщеннях міськради та приватних будинках по справі щодо безоплатної передачі земельних ділянок обслуговуючим кооперативам. Інформація про оголошення підозри в цьому кримінальному провадженні відсутня, в судових ухвалах фігурують в якості порушників анонімні посадовці Харківської міськради. В кінці року Печерський райсуд Києва за позовом прокуратури заарештував майже три сотні земельних ділянок, які по кооперативній схемі були виділені в 2008-2010 роках. Серед цих ділянок була і земля ЖБК «Перемога 2000».

Засновниками кооперативу є Володимир Гірін, Вікторія Гіріна та Лідія Шмалько. Гірін також є співзасновником ТОВ «Автокомплекс Європа» та ТОВ «Універмаг Харків».

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